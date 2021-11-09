淮揚菜發源地淮安 名列聯合國「世界美食之都」

淮安名菜「軟兜長魚」，列為江蘇十大經典名菜。（取材自我蘇網）

聯合國教科文組織官網8日公布新一批49個城市創意城市網絡，江蘇省淮安市摘得「世界美食 之都」桂冠。這是繼成都、順德、澳門、揚州之後，中國 第5個城市躋身「世界美食之都」之列。

據我蘇網報導，淮揚菜系是中國八大菜系之一蘇菜的四大地方風味派系，是以淮安、揚州為代表的風味菜的總稱，而淮安正是淮揚菜發源地之一，是淮揚菜的主要分支之一，簡稱「淮菜」，淮安十大名菜，包含了軟兜長魚、盱眙十三香龍蝦等淮安名菜，被評為「中國菜」江蘇十大經典名菜。

軟兜長魚又稱「軟兜鱔魚」，淮揚菜中最負盛名的一道菜餚，淮安經典名菜，屬於蘇菜之淮揚菜系。軟兜長魚是國宴代表菜，新中國第一次國宴頭道熱菜，有著「開國第一菜」美譽，有「萬事現成，長魚蝦仁」之民諺。

中國八大菜系中，淮揚菜一向以清淡、溫和、刀工細致聞名，味道甜鹹適中，鹹中微甜。

新華日報報導，淮安是淮揚菜的主要發源地、傳承地之一。淮揚美食始於春秋、盛於明清，是新中國「開國第一宴」的基准菜系。現存淮揚菜經典名菜名點1300餘種，298 道菜點烹飪技術入選省級非遺名錄，為全國設區市最多。

近年來，淮安市以淮揚美食為突破口，推動食品產業轉型升級。全市食品產業產值已突破1000億元。截至2020年底，全市共有各類餐飲店4萬多家，從業人員25萬余人，餐飲年銷售額210億元，擁有以「盱眙龍蝦」「淮安紅椒」為代表的地理標志商標129件，位居全國設區市前列。

淮安烹飪教育較為發達，有10所院校開設烹飪專業，累計培訓了中高級廚師10多萬人次，現有國家級「烹飪大師」120人，有烹飪大師工作 室、非遺美食工作室30多家。