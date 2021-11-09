美稱解放軍擬在多國建基地 中嗆：小偷看誰都是小偷

中國駐斯里蘭卡大使館的推文配圖，是2020年美國海外軍事基地的分布情況。圖片顯示，這些軍事基地遍布全球五大洲。（取材自環球網）

美國 國防部本月3日發布一份報告，聲稱中國 可能已經考慮了將包括斯里蘭卡等在內一些國家，作為解放軍軍事設施的所在地。對此，中國駐斯里蘭卡大使館 反擊：「小偷看誰都是小偷」。

環球網報導，美國國防部發布報告後，5日，名為羅埃爾·雷蒙德、認證為斯里蘭卡媒體「Roar LK」總編輯的網友也在其個人推特上聲稱，美國這份「中國軍力報告」宣稱中國可能考慮在斯里蘭卡建立軍事基地。

報導稱，這樣的炒作臆測顯然沒有任何依據。 中國駐斯里蘭卡大使館稍後轉載了羅埃爾·雷蒙德的推文，並作出回擊。

這條推文中，駐斯里蘭卡大使館開篇就表示：「小偷看誰都是小偷。」隨後，提及反而是美國擁有數量眾多的海外軍事基地，大使館表示：「儘管美國的軍事基地和軍隊已從阿富汗撤出，美國仍在海外維持著約750個軍事基地。這些基地在很多方面花銷巨大：經濟上、政治上、社會和環境上。」

相關推文下方，不少網友也認為美國此舉頗為諷刺。有網友稱：「這是美國在做的事情。到現在為止，中國從未考慮或想過在任何一個南亞國家建立軍事基地。但美國想過很多次了吧。反正我認為沒有一個國家應該允許外國士兵軍事基地（在本國的存在）。」

這個觀點立刻引來回覆，下面網友回應表示贊同：「確實是這樣，美國還有一個這樣的部門，專門研究這種事。」

和中國駐斯里蘭卡大使館類似，也有網友比喻稱：「在60個國家擁有大概800個軍事基地的美國，發布報告稱中國將在斯里蘭卡建立軍事基地，中國對此否認。這就像一個強盜在一個擠滿人的公交車裡，突然指向其他人，大喊『有搶劫的、有搶劫的』……。」