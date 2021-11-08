傻眼…南京地鐵車廂出現大媽擺攤「賣雞」

穿紅色衣服的中年女子從攜帶的籃子裡共取出八隻宰殺好的整雞，擺放在身前的地面上。（視頻截圖）

南京地鐵 成了流動地攤？近日有網友爆料稱，一名中年女子在在南京地鐵10號線上「擺攤」賣雞，讓一旁民眾看傻眼。網傳視頻顯示，該女子身穿紅色衣服，在地鐵車廂內坐好後，從攜帶的籃子裡取出八隻宰殺好的整雞，擺放在身前的地面上。網傳視頻還配了文字，「賣雞嘍，來吧，展示。」

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻的發布者表示，此事發生在南京地鐵10號線，時間是6日早上6時許，當時車上乘客不多，但該女子的行為依然引起側目。有網友在視頻下回復稱，視頻中的女子是江浦人，經常乘坐510路公交車，如果有人問了價格不買，她還會用言語刺激人。

一名女子在南京地鐵10號線上擺攤售賣整雞，引發網友關注。（視頻截圖）

影片曝光後，吸引超過600萬人次觀看。多名網友對於女子的行為提出質疑。網友們認為，在地鐵擺攤賣雞的行為很不衛生，而且影響乘車環境，地鐵運營部門應對其進行制止。另有網友質疑該女子是怎麼上地鐵的，「工作 人員睡著了嗎」、「大媽無所不能」、「奇葩」、「在車廂裡賣確實有點說不過去，畢竟是公共場合」。

女子在地鐵車廂上坐定後，正彎腰拿出一隻隻的雞。（視頻截圖）

南京地鐵工作人員表示，殺好的雞在包裝好的情況可以帶上地鐵，但地鐵內不允許任何擺攤行為，乘客如有上述行為，地鐵保護辦公室工作人員巡查發現後將會進行行政處罰。對於網友反映的這種行為，他們將對此進行調查了解。