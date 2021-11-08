阿里旗下…AI搜索引擎「夸克」 年輕人熱捧

阿里旗下的「夸克」搜索引擎，成為年輕人愛用搜索介面。（取自夸克官網）

當網路訊息大爆發，傳統中國 搜索引擎失去高效和透明，也正失去民眾的信任。一種符合年輕人極簡主義需求的搜索引擎「夸克」崛起。

來源：YouTube

據虎嗅網，在B站上，科技博主蘇星河曾做一期關於夸克的影音，評論區最高點讚的一條則是：「夸克並不是一個傳統意義上瀏覽器，它更像一本能夠快速引導你的百科全書，將人工智慧 結合，打造一個真正好用的工具。」

一個簡單例子，在夸克上搜索「朱自清」，作家的生平、作品、外界評價以及文章精選等，核心信息一目了然。這種極簡主義是夸克的產品特色，順應中國年輕人對搜索高效、精準的期待，也受到年輕人的熱捧。

提供答案或者提供服務，能幫助年輕人省去最繁複、最冗長的蒐集和甄別，符合高效率要求，這是夸克獲得青睞的主因。

它的首頁只有極簡的搜索框，更易用的語音與拍照搜索並列其中，所有模塊都可以定義，甚至搜索框也可以被刪掉，純白的頁面只需下拉即可打開提問的窗口。

夸克下一步的進化方向，是更直接的滿足好奇心和解決問題。通過AI 相機，讓用戶「即拍即問」。夸克將AI相機的功能分成幾類，第一類是拍照搜索和識別。比如拍照識別商品，可以直接跳轉到相應的購買鏈接；拍照樹木花草可以直接得到科普知識；拍照生僻字可以得到字義字音；拍照食物可以得知熱量。

第二類是掃描。文件、表格一掃即可轉換為文檔。第三類則是小工具。比如自拍證件照、拍照翻譯、掃藥品查詢注意事項等；夸克上還有文檔的格式轉換、一鍵製作簡歷、企業查詢等。