杭州7歲小鐵人 練出驚人6塊腹肌 兄弟倆玩轉6項運動

兄弟倆還是空手道選手，小小年紀就擁有清晰可見的六塊腹肌。（取材自錢江晚報）

杭州7歲的史諾言和11歲的的史諾行，在在爸爸的影響下，站上了青少年鐵人三項賽場；兩人越戰越勇，愣是成了擁有六塊腹肌、不折不扣的小硬漢。不僅如此，從球類運動到空手道，兩兄弟一周玩轉六個體育項目，在學業上也毫不遜色。

這對小兄弟「入坑」鐵三，得從爸爸史江浩說起。錢江晚報報導， 2018年報名活水湖鐵人三項賽起，史江浩從「標鐵」（1500米游泳 、10公里跑步、40公里騎行）比賽，拚到了「大鐵」（3800米游泳、42公里跑步、180公里騎行）賽場，還曾赴澳洲 參賽。

7歲的史諾言和11歲的史諾行站上了青少年鐵人三項賽場，越戰越勇，成了不折不扣的小硬漢。（取材自錢江晚報）

妻子周靈和孩子是他的忠實觀眾。爸爸奮戰到最後一刻的模樣，牢牢地印在了兄弟倆的腦海中。

報導指出，今年5月底，弟弟史諾言和哥哥史諾行第一次站上小鐵人系列賽場。雖強度不及成年人，但200米的游泳、1.6公里跑步和1公里的騎行，對孩子來說仍是不小的挑戰。初次比賽時，史諾言就能利落地從水里上來，此後成績從19名晉升到了第二名。

周靈說，鐵三比賽中的一些突發情況，甚至是極端天氣，讓孩子們走出舒適圈去適應變化而不是等著被動改變。

讓小學孩子參加鐵人三項比賽，這在業餘鐵三圈子裡都屈指可數。報導稱，鐵人三項並不是兄弟倆參與的唯一體育項目。每周，哥哥史諾行一共要參加6項體育運動：在每天保證學校足球 隊、田徑隊的訓練基礎上，還有從幼兒園就堅持至今的游泳、騎車，以及籃球和空手道訓練。目前，他不僅和爸爸成功橫渡錢塘江，還是空手道黑帶選手。

報導說，弟弟也跟隨哥哥的腳步，陸續擁有了相同技能。運動讓他們學會團隊協作、良性競爭，明白堅持的意義，一年中極少生病，甚至小小年紀就擁有清晰可見的六塊腹肌。而兩兄弟共同參與的項目，既是對手也是隊友，弟弟獲得了好成績，哥哥必然在第一時間催著媽媽給獎勵。