我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會副主席：2022年底前升息

染疫婦人生前同意器官捐贈 家屬擔心散布病毒風險

杭州7歲小鐵人 練出驚人6塊腹肌 兄弟倆玩轉6項運動

中國新聞組╱北京9日電
兄弟倆還是空手道選手，小小年紀就擁有清晰可見的六塊腹肌。（取材自錢江晚報）
兄弟倆還是空手道選手，小小年紀就擁有清晰可見的六塊腹肌。（取材自錢江晚報）

杭州7歲的史諾言和11歲的的史諾行，在在爸爸的影響下，站上了青少年鐵人三項賽場；兩人越戰越勇，愣是成了擁有六塊腹肌、不折不扣的小硬漢。不僅如此，從球類運動到空手道，兩兄弟一周玩轉六個體育項目，在學業上也毫不遜色。

這對小兄弟「入坑」鐵三，得從爸爸史江浩說起。錢江晚報報導， 2018年報名活水湖鐵人三項賽起，史江浩從「標鐵」（1500米游泳、10公里跑步、40公里騎行）比賽，拚到了「大鐵」（3800米游泳、42公里跑步、180公里騎行）賽場，還曾赴澳洲參賽。

7歲的史諾言和11歲的史諾行站上了青少年鐵人三項賽場，越戰越勇，成了不折不扣的小...
7歲的史諾言和11歲的史諾行站上了青少年鐵人三項賽場，越戰越勇，成了不折不扣的小硬漢。（取材自錢江晚報）

妻子周靈和孩子是他的忠實觀眾。爸爸奮戰到最後一刻的模樣，牢牢地印在了兄弟倆的腦海中。

報導指出，今年5月底，弟弟史諾言和哥哥史諾行第一次站上小鐵人系列賽場。雖強度不及成年人，但200米的游泳、1.6公里跑步和1公里的騎行，對孩子來說仍是不小的挑戰。初次比賽時，史諾言就能利落地從水里上來，此後成績從19名晉升到了第二名。

周靈說，鐵三比賽中的一些突發情況，甚至是極端天氣，讓孩子們走出舒適圈去適應變化而不是等著被動改變。

讓小學孩子參加鐵人三項比賽，這在業餘鐵三圈子裡都屈指可數。報導稱，鐵人三項並不是兄弟倆參與的唯一體育項目。每周，哥哥史諾行一共要參加6項體育運動：在每天保證學校足球隊、田徑隊的訓練基礎上，還有從幼兒園就堅持至今的游泳、騎車，以及籃球和空手道訓練。目前，他不僅和爸爸成功橫渡錢塘江，還是空手道黑帶選手。

報導說，弟弟也跟隨哥哥的腳步，陸續擁有了相同技能。運動讓他們學會團隊協作、良性競爭，明白堅持的意義，一年中極少生病，甚至小小年紀就擁有清晰可見的六塊腹肌。而兩兄弟共同參與的項目，既是對手也是隊友，弟弟獲得了好成績，哥哥必然在第一時間催著媽媽給獎勵。

孩子正在練習體能。（取材自錢江晚報）
孩子正在練習體能。（取材自錢江晚報）

游泳 澳洲 足球

上一則

中國隊稱冠英雄聯盟 年輕人跳樓、燒下體、吃屎失控狂歡

下一則

乘聯會：10月中國乘用車零售銷量年減13.9%

延伸閱讀

二哥對我的疼愛

二哥對我的疼愛
招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利

招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利
招生舞弊案前南加大體育主管認罪 吐出賄款30萬

招生舞弊案前南加大體育主管認罪 吐出賄款30萬

美國名校招生醜聞 南加大前體育主管認收賄

美國名校招生醜聞 南加大前體育主管認收賄

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」
研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關