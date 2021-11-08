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北京疫區積雪 禁運出封控區 就地堆放、消納

中國新聞組／北京8日電
中國中央氣象台升級 6日發布今冬首個「暴雪橙色預警」，北京當晚也降下冬天第一場雪。（新華社）
中國中央氣象台升級 6日發布今冬首個「暴雪橙色預警」，北京當晚也降下冬天第一場雪。（新華社）

從6日下午起，今冬的第一場初雪降臨京城。北京市城管委表示，疫情防控期間，掃雪鏟冰也有特殊要求。其中，涉疫封控區域清掃出的積雪，將在封控區內就地堆放、消納，不允許運輸出封控區範圍。

北京新浪網報導，北京市城管委環衛處副處長楊金亮表示，為了應對此次降雪，北京已提前做好了萬全準備，5日下發一號掃雪鏟冰令；6日全市備勤人員5.6萬人次，儲備融雪劑3.3萬噸，融雪液3萬噸，計畫精細化開展掃雪鏟冰作業。

考慮到初雪的降速快，下雪前，掃雪鏟冰作業部門已經提前在一些重點區域播撒融雪劑。「像懸空的橋區匝道，在降雪加大風的情況下，橋面溫度下降得會比地面還要快，橋面溫度迅速就會降溫到0攝氏度以下。這時，橋面匝道一旦積雪，很容易結冰。所以在還沒有下雪前，就要提前在這些重點區域播撒融雪劑。」楊金亮表示。

據報導，連夜掃，不能等。重要交通樞紐、醫院、學校等重點區域，都是掃雪鏟冰的優先保障重點。楊金亮表示，夜間氣溫低，降雪後容易結冰，一旦結冰，會為下一步清掃帶來困難，所以必須「隨下隨掃」。為了確保降雪不影響周一早高峰出行，因此要確保雪停後，一些重點區域立刻「恢復原狀」，道路恢復暢通。

而對於背街小巷、小區周邊等區域，則將督促社會單位落實「門前三包」責任；引導社區居民主動參加門前、便道、街巷、小區等區域掃雪鏟冰；動員市民和志願者、指導社區、協調駐京部隊開展掃雪鏟冰工作。

部分公園、小廣場可以適當留存降雪讓市民欣賞雪景，把市民需求和掃雪鏟冰有機結合起來，努力為群眾創造溫暖宜居的生活環境、暢通便捷的出行環境。

報導說，疫情防控期間，掃雪有哪些特殊要求？對此，楊金亮表示，按照要求，涉疫封控區域的積雪，將在封控區內就地堆放、消納，不允許運輸出封控區範圍。例如，一些仍在封控的小區，清掃後的積雪將在小區範圍內擇地存儲堆放，不會運出封控區。

在保障城市道路不結冰的前提下，北京將盡最大可能減少融雪劑使用量，增加融雪劑禁用區範圍。在有條件的道路、廣場等區域積極推廣使用有機非氯融雪劑，保護城市生態環境。如人行步道等區域，就將以人工清掃為主，禁撒融雪劑。

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