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西南交大防疫 禁學生出校門 想出去須獲得審批

中國新聞組／北京8日電
中國四川省成都市近日出現COVID-19疫情。圖為成都一處社區防疫消毒。（中新社）
中國四川省成都市近日出現COVID-19疫情。圖為成都一處社區防疫消毒。（中新社）

四川省成都市近日出現疫情，當地的西南交通大學昨天發布通知，要求所有學生原則上不能出校門，除非獲得審批。

澎湃新聞報導，西南交通大學發布緊急通知，指鑒於當前疫情防控形勢，經學校研究，決定進一步加強學生日常管理。從即日起，所有學生原則上不出校門，最大限度減少出校，「做到學習、生活空間相對固定」。

如果學生因為要做核酸檢測、就醫、求職等極特殊事由需要進出校門的，學生必須申領「臨時通行證（請假離校）」，經輔導員審核、副書記審批後並學院蓋章後，才可離開，並在當天返回校園。

如果有學生必須離開成都也要得到批准，且不得前往中高風險地區。返校前還須向學院提交到校前48小時核酸檢測陰性報告，並在返回成都後盡快完成核酸檢測。

此外，綜合媒體報導，內蒙古滿洲里市各寄遞企業前日暫停來自境外的郵件、快件，禁止網友從境外網購物品，禁止從境內中高風險地區網購冷凍冷藏食品。黑龍江哈爾濱全市幼兒園、中小學校繼續進行線上教學。

成都2日新增1例新冠病毒本土確診病例；截至6日，成都本次疫情累計報告12例確診病例、2例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會疾控局副局長吳良有前日在一場有關疫情防控的記者會上，被問及中國是否考慮放棄影響經濟發展和民眾便利的零容忍政策時說，中方將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。

疫情 檢測 中國

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