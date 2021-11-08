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彭帥遭軟禁? 日媒體人：彭懷孕被張高麗逼墮胎

中國新聞組╱北京8日電
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

中國網球名將彭帥日前在微博發文，自爆與中國前副總理張高麗有性關係、被始亂終棄。消息震撼全球，中國當局封鎖消息、禁言，彭帥也彷彿人間蒸發下落不明。如今有消息傳出，彭帥在中國遭軟禁，因為她懷孕了，卻被張高麗逼拿掉小孩，兩人爭執下彭帥才決定玉石俱焚。唯此一驚爆內幕，無法查證。

綜合媒體報導及網上消息，對中共政權有研究的日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫7日在臉書發文表示，「彭帥應已遭軟禁」，他並且認為這是一件始亂終棄的事件，跟權鬥無關。

矢板明夫認為，雖然外界一度認為這起事件與中共的權鬥有關，但他認為這應該是一個「當代惡霸強搶民女、始亂終棄的事件」。矢板明夫指出，有孕的彭帥可能想要為小孩爭取名分，無奈被張高麗逼墮胎，最後更遭張高麗始亂終棄，所以彭帥才決定魚死網破。

矢板明夫強調，彭帥自曝不倫戀，「判斷應該是出自（彭帥）本人的手筆。顯然這篇文章是沒有經過編輯潤色過，文章的構成和文筆都比較粗糙，但一些細節是只有當事人才能知道，他人很難編造出來。有些應該交代的時間、地點沒有說清楚，反而顯得真實。文章中有很多真情流露，有怨恨、也有自暴自棄，很像一個情感崩潰中的女生匆匆寫就的文字。」

矢板明夫更指出，這件事反映中共權貴對一般民眾肆意霸凌的現狀，「是一場有代表性的女權事件和人權事件，不應該被矮化成習派和江派的鬥爭」。而彭帥爆料之後，看到中國網管當局驚慌失措的樣子，也讓人覺得不像是個蓄謀已久的陰謀。

至於張高麗，矢板明夫認為，張高麗在中共黨內始終是一個職業經理人的角色，屬於在高層中「人畜無害」的人物，搞他沒有意義。而且彭帥在國際間具有高知名度，如果中共有心人利用她當「刺客」，那後續會非常難收拾。因此矢板明夫推斷，彭帥應該不是被中共拿來做政治鬥爭的棋子，而是一件弱女子被中共權貴欺侮與霸凌、卻無處申冤的事件。 

矢板明夫文末呼籲，彭帥正在等待國際社會的聲援，北京奧運會召開在即，希望全世界的體育團體、人權團體，和女權團體以及所有支持自由民主人權等普世價值的國家、團體、個人，都站出來為彭帥發聲，救救彭帥。

彭帥 中共 張高麗

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