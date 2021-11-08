我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

中國戰隊逆襲南韓稱冠英雄聯盟 有人裸胸、裸跑歡慶

中國新聞組／北京8日電
2021《英雄聯盟》全球總決賽，來自中國賽區的EDG戰隊在決賽中戰勝韓國DK戰隊奪冠。圖為EDG隊員在舞台中央舉起獎盃慶祝。（取材自北京青年報／視覺中國圖）
2021《英雄聯盟》全球總決賽，來自中國賽區的EDG戰隊在決賽中戰勝韓國DK戰隊奪冠。圖為EDG隊員在舞台中央舉起獎盃慶祝。（取材自北京青年報／視覺中國圖）

北京時間7日凌晨，代表中國LPL賽區出戰的EDG戰隊，歷經五小時鏖戰「逆襲」打敗南韓LCK賽區的DK戰隊，奪得2021英雄聯盟全球總決賽冠軍。由於這是10年來中國隊首度擊敗南韓隊，引來中國全網數億觀眾狂歡，甚至出現燒下體、吃屎甚至用EDG旗換掉五星旗等「亂象」，賽事方眼見情況幾乎失控，緊急出面呼籲「理性慶祝」。

7日凌晨，2021英雄聯盟全球總決賽在冰島上演巔峰對決。中國EDG戰隊原以1：2落後南韓，隨後逆轉勝以3：2戰勝南韓LCK賽區的DK戰隊，這是EDG隊史上首個全球總決賽冠軍，也是LPL賽區獲得的第三個S賽冠軍。過去10年S賽歷史中，中韓三次對決，LPL賽區均以失敗告終。

來源：YouTube

大公報報導，賽前，被譽為「巨無霸」的DK戰隊實力強勁，南韓一家AI網站預測了比賽結果，DK的勝率高達73.8%，而EDG只有26.2%；且LPL賽區三次決賽面對LCK戰隊都無一勝績。中國戰隊EDG與南韓戰隊DK兩強交鋒使得這場比賽成為全球遊戲玩家熱議的話題。

這場全球總決賽是所有英雄聯盟賽事中最高榮譽、最高含金量、最高競技水平、最高知名度的比賽。從賽前到賽後，這場比賽都在國內外的社交平台上引起巨大反響。微博上，「EDG奪冠」上了熱搜第一，閱讀量達到近30億之多；國外社交媒體上，包括南韓在內的很多人驚呼比賽「令人窒息」，解說則稱讚EDG技戰術水平高超。

觀察者網報導，此前EDG最好的成績是八強，進入決賽已經打破隊歷史。而衛冕冠軍DK在小組賽、八強戰中都是全勝出線，從實力上來看DK是佔優的，因此EDG表現出的頑強，令玩家印象深刻。

英雄聯盟及EDG背後站著眾多中國粉絲。賽前，為支持EDG奪冠，粉絲們紛紛立下許多Flag：「為全宿舍人洗一星期襪子」、「倒立洗頭」、「宿舍內裸奔」等。數據顯示，7日晚的決賽吸引了全球2億多人在線觀看，B站（嗶哩嗶哩）直播就有3.5億人氣；無數年輕人徹夜聚集在廣場和商場觀賽。

EDG奪冠後，中國很多大學的宿舍樓都沸騰了，喊樓的聲音此起彼伏。全國各地出現了各種瘋狂的慶祝方式，有人凌晨騎著電動車用小喇叭播放著「EDG牛逼」，有男生僅穿一條內褲舉著旗子狂奔，或是裸跑、降下五星旗換上EDG旗，社交平台上也出現有人貼出裸胸、吃屎、燒下體等脫序行為，網民評論「這就是青春啊」，但也引來不少民眾抱怨。

對於這些行為，英雄聯盟賽事連夜緊急發文呼籲：「親愛的召喚師，感謝大家為EDG、為LPL傳遞的元氣，我們是冠軍！！理解大家開心激動的心情，但也請大家注意理性慶祝，遵守秩序哦！」

中國 南韓 五星旗

上一則

中國戰隊英雄聯盟奪冠 廣州地產商：贈選手每人1套房

下一則

彭帥遭軟禁? 日媒體人：彭懷孕被張高麗逼墮胎

延伸閱讀

美查誰囤晶片 台積電交卷 韓廠尚未回覆

美查誰囤晶片 台積電交卷 韓廠尚未回覆
南韓考慮釋出軍方尿素準備 避免物流業癱瘓

南韓考慮釋出軍方尿素準備 避免物流業癱瘓
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回
發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早

發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回