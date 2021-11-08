中國戰隊逆襲南韓稱冠英雄聯盟 有人裸胸、裸跑歡慶

2021《英雄聯盟》全球總決賽，來自中國賽區的EDG戰隊在決賽中戰勝韓國DK戰隊奪冠。圖為EDG隊員在舞台中央舉起獎盃慶祝。（取材自北京青年報／視覺中國圖）

北京時間7日凌晨，代表中國 LPL賽區出戰的EDG戰隊，歷經五小時鏖戰「逆襲」打敗南韓 LCK賽區的DK戰隊，奪得2021英雄聯盟全球總決賽冠軍。由於這是10年來中國隊首度擊敗南韓隊，引來中國全網數億觀眾狂歡，甚至出現燒下體、吃屎甚至用EDG旗換掉五星旗 等「亂象」，賽事方眼見情況幾乎失控，緊急出面呼籲「理性慶祝」。

7日凌晨，2021英雄聯盟全球總決賽在冰島上演巔峰對決。中國EDG戰隊原以1：2落後南韓，隨後逆轉勝以3：2戰勝南韓LCK賽區的DK戰隊，這是EDG隊史上首個全球總決賽冠軍，也是LPL賽區獲得的第三個S賽冠軍。過去10年S賽歷史中，中韓三次對決，LPL賽區均以失敗告終。

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大公報報導，賽前，被譽為「巨無霸」的DK戰隊實力強勁，南韓一家AI網站預測了比賽結果，DK的勝率高達73.8%，而EDG只有26.2%；且LPL賽區三次決賽面對LCK戰隊都無一勝績。中國戰隊EDG與南韓戰隊DK兩強交鋒使得這場比賽成為全球遊戲玩家熱議的話題。

這場全球總決賽是所有英雄聯盟賽事中最高榮譽、最高含金量、最高競技水平、最高知名度的比賽。從賽前到賽後，這場比賽都在國內外的社交平台上引起巨大反響。微博上，「EDG奪冠」上了熱搜第一，閱讀量達到近30億之多；國外社交媒體上，包括南韓在內的很多人驚呼比賽「令人窒息」，解說則稱讚EDG技戰術水平高超。

觀察者網報導，此前EDG最好的成績是八強，進入決賽已經打破隊歷史。而衛冕冠軍DK在小組賽、八強戰中都是全勝出線，從實力上來看DK是佔優的，因此EDG表現出的頑強，令玩家印象深刻。

英雄聯盟及EDG背後站著眾多中國粉絲。賽前，為支持EDG奪冠，粉絲們紛紛立下許多Flag：「為全宿舍人洗一星期襪子」、「倒立洗頭」、「宿舍內裸奔」等。數據顯示，7日晚的決賽吸引了全球2億多人在線觀看，B站（嗶哩嗶哩）直播就有3.5億人氣；無數年輕人徹夜聚集在廣場和商場觀賽。

EDG奪冠後，中國很多大學的宿舍樓都沸騰了，喊樓的聲音此起彼伏。全國各地出現了各種瘋狂的慶祝方式，有人凌晨騎著電動車用小喇叭播放著「EDG牛逼」，有男生僅穿一條內褲舉著旗子狂奔，或是裸跑、降下五星旗換上EDG旗，社交平台上也出現有人貼出裸胸、吃屎、燒下體等脫序行為，網民評論「這就是青春啊」，但也引來不少民眾抱怨。

對於這些行為，英雄聯盟賽事連夜緊急發文呼籲：「親愛的召喚師，感謝大家為EDG、為LPL傳遞的元氣，我們是冠軍！！理解大家開心激動的心情，但也請大家注意理性慶祝，遵守秩序哦！」