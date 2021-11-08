中國戰隊英雄聯盟奪冠 廣州地產商：贈選手每人1套房

中國LPL賽區EDG戰隊在2021年英雄聯盟全球總決賽奪冠。（取材每日經濟新聞）

中國 LPL賽區EDG戰隊在2021年英雄聯盟全球總決賽奪冠，與該消息一起被刷屏的，還有總部位於廣州的民營地產商珠江投資 承諾：如EDG奪冠就送房，每名隊員一套。也就是說，除了豐厚的獎金，EDG戰隊每位隊員都將成為「有房階級」。

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時代周報引述珠江投資一名內部人士表示，「具體方案還沒確定，但大概率是公寓產品，參加比賽的幾個人，每人一套。」據了解，珠江投資要送給隊員們的房子位於廣州番禺亞運板塊的珠江未來城，項目尚未開售，價格待定。附近的智聯·汽車小鎮在售價格為28000元/米²，凱德·山海連城在售價格為29000元/米²起。

珠江投資為何要送房子給EDG戰隊？報導指出，兩者之間其實有某種程度的關係。EDG電競俱樂部創始人朱一航是珠江投資實控人朱偉航的哥哥。朱一航和朱偉航的父親是號稱地產界「隱祕霸主」的朱孟依。1992年，朱孟依創辦合生創展集團，現年62歲的朱孟依已退居二線，其龐大的商業帝國也交給子女們打理。

長子朱一航秉承父親低調行事風格，少有公開露面。朱一航曾獨自運作一家名為遠富的房地產公司，後以68.75億元的價格將其賣給了合生創展。 2013年，朱一航於廣州創辦EDG電子競技俱樂部，出任超競集團董事長。

2021年3月，朱孟依家族在「2021胡潤全球富豪榜」中以555億元財富值位列全球第312名。

送房子給冠軍，不是第一次。報導指出，2004年劉翔奪得男子110米欄項目奧運冠軍，上海市普陀區政府送出一套蘇堤春曉名苑的房子，價值250萬元。2008年，五位上海籍奧運冠軍分獲華僑城贈送新浦江城一套90平方米兩房小高層公寓，價值過百萬。2021年7月24日，東京奧運 會奪金的寧波籍射擊運動員楊倩獲雅戈爾集團贈一套雅戈爾住房。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，企業送冠軍房子，既蹭了冠軍熱點，又在全國提升了品牌知名度，一舉兩得。

另據電競網等報導，EDG戰隊奪冠後，主要能有三方面的獎勵。第一個是冠軍獎金，據悉，本賽季英雄聯盟獎金池共222.5萬美元，EDG奪冠後可分到22%，也就是48.95萬美元；但也有一說是獎金池300萬美元，冠軍能夠分到35%，是100萬美元，折算成人民幣差不多700萬。

第二個獎勵就是EDG老闆的獎勵，人均一套房。以EDG總部的情況，獎勵的房子價值應該最少有2至300萬。第三個冠軍獎勵是分成，之前S8皮膚等級分成，寧王透露差不多分到了1600萬，EDG這次選手們也透露了冠軍皮膚選擇，最終應該是上千萬的。