中國戰隊英雄聯盟奪冠 廣州地產商：贈選手每人1套房
中國LPL賽區EDG戰隊在2021年英雄聯盟全球總決賽奪冠，與該消息一起被刷屏的，還有總部位於廣州的民營地產商珠江投資承諾：如EDG奪冠就送房，每名隊員一套。也就是說，除了豐厚的獎金，EDG戰隊每位隊員都將成為「有房階級」。
來源：YouTube
時代周報引述珠江投資一名內部人士表示，「具體方案還沒確定，但大概率是公寓產品，參加比賽的幾個人，每人一套。」據了解，珠江投資要送給隊員們的房子位於廣州番禺亞運板塊的珠江未來城，項目尚未開售，價格待定。附近的智聯·汽車小鎮在售價格為28000元/米²，凱德·山海連城在售價格為29000元/米²起。
珠江投資為何要送房子給EDG戰隊？報導指出，兩者之間其實有某種程度的關係。EDG電競俱樂部創始人朱一航是珠江投資實控人朱偉航的哥哥。朱一航和朱偉航的父親是號稱地產界「隱祕霸主」的朱孟依。1992年，朱孟依創辦合生創展集團，現年62歲的朱孟依已退居二線，其龐大的商業帝國也交給子女們打理。
長子朱一航秉承父親低調行事風格，少有公開露面。朱一航曾獨自運作一家名為遠富的房地產公司，後以68.75億元的價格將其賣給了合生創展。 2013年，朱一航於廣州創辦EDG電子競技俱樂部，出任超競集團董事長。
2021年3月，朱孟依家族在「2021胡潤全球富豪榜」中以555億元財富值位列全球第312名。
送房子給冠軍，不是第一次。報導指出，2004年劉翔奪得男子110米欄項目奧運冠軍，上海市普陀區政府送出一套蘇堤春曉名苑的房子，價值250萬元。2008年，五位上海籍奧運冠軍分獲華僑城贈送新浦江城一套90平方米兩房小高層公寓，價值過百萬。2021年7月24日，東京奧運會奪金的寧波籍射擊運動員楊倩獲雅戈爾集團贈一套雅戈爾住房。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，企業送冠軍房子，既蹭了冠軍熱點，又在全國提升了品牌知名度，一舉兩得。
另據電競網等報導，EDG戰隊奪冠後，主要能有三方面的獎勵。第一個是冠軍獎金，據悉，本賽季英雄聯盟獎金池共222.5萬美元，EDG奪冠後可分到22%，也就是48.95萬美元；但也有一說是獎金池300萬美元，冠軍能夠分到35%，是100萬美元，折算成人民幣差不多700萬。
第二個獎勵就是EDG老闆的獎勵，人均一套房。以EDG總部的情況，獎勵的房子價值應該最少有2至300萬。第三個冠軍獎勵是分成，之前S8皮膚等級分成，寧王透露差不多分到了1600萬，EDG這次選手們也透露了冠軍皮膚選擇，最終應該是上千萬的。
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