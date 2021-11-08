保障供電奏效 中國限電規模近清零 冬季仍有大考

中國國家電網7日表示，電網供需已恢復常態。圖為陝西的曹家灘智慧礦山，可用手機操作煤機。（新華社）

歷經9月多的限電後，中國 國家電網昨天表示，目前電力缺口明顯縮小，除對高耗能、高汙染企業局部限電外，全網限電規模接近清零。但隨著冬季用電高峰來臨，「電力保供大戰大考還在繼續」。

國家電網有限公司網站發布消息稱，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢復常態，電煤供應明顯增加。公司經營區電煤庫存回升至9932萬噸，電煤可用天數回升至20天。

國家電網指，全網最大有序用電（限電）規模大幅下降，電力缺口明顯縮小。截至11月6日，除個別省分、局部時段對高耗能、高汙染企業採取有序用電措施外，全網有序用電規模接近「清零」。

央視新聞App（應用程式）報導，11月4日起，覆蓋雲南、貴州、廣西、廣東、海南五省的南方電網亦稱，連續三天未實施限電，這是自今年5月全面啟動限電以來，南方電網全網首次沒有限電。

國家電網公司指出，中共中央和國務院高度重視今冬明春能源保供工作 ，各部門對煤電油氣運等全方面加強工作部署，促進煤炭增產增供、平抑煤炭價格、電力多發滿發、天然氣 增產增儲等，加上地方政府、能源企業等有關方面積極配合，有效緩解了能源供需緊張形勢。

但是，國家電網公司也指出，隨著冬季臨近，用電高峰期、冬季供暖期、水電枯水期「三期疊加」，今冬明春全網呈現「總體緊平衡、局部有缺口」的局面，電力保供大戰、大考還在繼續。

人民日報報導，廣東東莞一名商人表示，目前還是有限電，只是每個鎮不一樣，有的固定每星期停兩天，有的停一天，但「沒有之前那麼緊張」。據該商人出示的廣東電網5日發布通知，要求部分東莞企業在本月8、9兩日停止用市電生產。

據國家和發展改革委員會（發改委）監測數據，本月5日，中國全國統調電廠存煤1.16億噸，可用天數20天，達到常年正常水準。其中，東北三省統調電廠存煤可用32天，「兩湖一江」可用25天。業內人士稱，電廠存煤天數達20天是一個指標，這意味著已無缺煤之虞。

據報導，從天然氣儲備情況看，各大地下儲氣庫已基本完成注氣，供暖季全中國可形成儲氣量270億立方公尺以上，為冬季調峰保供做好準備。