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進博會看點／小鵬匯天「飛行車」 飛行高度近千米

中國新聞組／北京8日電
小鵬匯天出品的飛行汽車旅航者X2。（取材自澎湃新聞）
小鵬匯天出品的飛行汽車旅航者X2。（取材自澎湃新聞）

飛行汽車來了！第四屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進博會」）汽車展區裡，一輛由小鵬匯天出品的飛行汽車於HRC展台吸引了不少目光。這款飛行汽車沒有方向盤，亦沒有輪胎，僅能定點飛行，但飛行高度達1000米以下，最大飛行速度為130km/h，目前處於試飛階段。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，該款飛行汽車名為旅航者X2，由小鵬匯天出品，整機碳纖維零部件均由HRC承製。作為碳纖維零部件量產供應商，HRC品牌方選擇了這款飛行汽車作為本次參展的主要展品，體現高性能輕量化的領先水平。

該飛行汽車空機重量為560kg，有效載重200kg，續航時間35分鐘，飛行高度1000米以下，最大飛行速度為130km/h。

現場工作人員指出，這款飛行汽車目前沒有方向盤，亦沒有輪胎，僅可以定點飛行，仍處於試飛階段。該工作人員該表示，小鵬匯天的下一代飛行汽車將加入方向盤及輪胎設計。

官方資料顯示，該品牌於2021年推出的首款雙人智能電動飛行器。此前兩年，該品牌還推出了旅航者T1和旅航者X1兩種同類產品。

飛行汽車旅航者X2整機碳纖維零部件均由HRC承製。（取材自澎湃新聞）
飛行汽車旅航者X2整機碳纖維零部件均由HRC承製。（取材自澎湃新聞）

另外，日前十一長假中「電動車充電1小時排隊4小時」的新聞引發關注。

封面新聞報導，賓州州立大學教授、電池技術科學家王朝陽6日在「科學WE大會」談及對電池技術發展的預期，他認為電池和儲能技術將在未來十年迎來巨大的創新機會。

王朝陽表示，要實現快充，電池的活性必須足夠高，使用電池自加熱技術產生全氣候電池已經可以做到。據介紹，目前行業最高水平已實現10分鐘充滿一輛電動汽車，並讓電池保持超過2500個循環的超長壽命。

「快充電池將是電動汽車一個里程碑。」王朝陽認為，快充電池技術是未來飛行汽車商業化最重要的先決條件，「無論我住在北京的什麼位置，讓私人飛行汽車在15分鐘內把我送到辦公室，是我在退休之前的夢想。」

汽車 工作 北京

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