上海豪氣白領 捨2萬月薪到內蒙放羊

陳珂與羊合影。（取材自新京報／陳珂攝影）

近日，一名90後小夥因放棄上海2萬人民幣月薪的工作 ，遠赴內蒙古放羊而走紅網路。

新京報報導，1991年出生的陳珂是河南 人，原本在上海生活了五年，是一名月入2萬人民幣（約3100美元）的白領，今年5月、30歲生日的第二天，陳珂辭職。 7月，他背上行囊隻身一人到了內蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋管理區，租下300畝牧場，開啟了新旅程。

據了解，陳珂是中文專業畢業的，此前一直在做體育賽事、馬拉松的策畫工作。受到疫情 影響，在生活的壓迫下，陳珂離開了奉獻了五年青春的體育行業。

陳珂搬去草原，主要想做兩件事：一是推出「雲養羊」養殖模式，二是打通自己的銷售渠道，搭建直播賣貨的平台。陳珂利用兩個月時間完成領養、代養再到屠宰輸出的工作。他的目的，是將真正的「草地羊」推廣出去。

陳珂的羊群。（取材自新京報／陳珂攝影）

陳珂的試驗田，首批迎來了15隻羊， 他定期直播，拍短視頻，讓客戶了解羊的實時情況。最令陳珂崩潰的是某次出差回來少了五隻羊，遍尋後發現是一隻老羊帶著四隻小羊逃回了原主人的家，「我每天都在和這群羊鬥智鬥勇。」

兩個多月下來，認養的羊都陸續屠宰好，送到了客戶的餐桌。 「幾乎所有客戶吃到羊肉後，都覺得很好吃，這算是完成了一個目標。」

陳珂拿著在上海工作的積蓄，孤注一擲， 到現在，仍屬於前期投資階段，沒有收益。

陳珂發現，一些不良商家會將飼養成本相對較低的育肥羊當成青草羊來賣，形成劣幣驅逐良幣。如何恢復草地羊被擠占的市場空間，是陳珂要做的工作的核心。

「我堅信天亮了就會暖和，雖然現在就是很冷。」陳珂說，他要繼續奔向自己的幸福生活。 「我的幸福生活，就是牧場很大，牛羊很多，可以開一輛比較像樣的車在草原奔馳。」