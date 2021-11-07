我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

上海豪氣白領 捨2萬月薪到內蒙放羊

中國新聞組／北京7日電
陳珂與羊合影。（取材自新京報／陳珂攝影）
陳珂與羊合影。（取材自新京報／陳珂攝影）

近日，一名90後小夥因放棄上海2萬人民幣月薪的工作，遠赴內蒙古放羊而走紅網路。

新京報報導，1991年出生的陳珂是河南人，原本在上海生活了五年，是一名月入2萬人民幣（約3100美元）的白領，今年5月、30歲生日的第二天，陳珂辭職。 7月，他背上行囊隻身一人到了內蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋管理區，租下300畝牧場，開啟了新旅程。

據了解，陳珂是中文專業畢業的，此前一直在做體育賽事、馬拉松的策畫工作。受到疫情影響，在生活的壓迫下，陳珂離開了奉獻了五年青春的體育行業。

陳珂搬去草原，主要想做兩件事：一是推出「雲養羊」養殖模式，二是打通自己的銷售渠道，搭建直播賣貨的平台。陳珂利用兩個月時間完成領養、代養再到屠宰輸出的工作。他的目的，是將真正的「草地羊」推廣出去。

陳珂的羊群。（取材自新京報／陳珂攝影）
陳珂的羊群。（取材自新京報／陳珂攝影）

陳珂的試驗田，首批迎來了15隻羊， 他定期直播，拍短視頻，讓客戶了解羊的實時情況。最令陳珂崩潰的是某次出差回來少了五隻羊，遍尋後發現是一隻老羊帶著四隻小羊逃回了原主人的家，「我每天都在和這群羊鬥智鬥勇。」

兩個多月下來，認養的羊都陸續屠宰好，送到了客戶的餐桌。 「幾乎所有客戶吃到羊肉後，都覺得很好吃，這算是完成了一個目標。」

陳珂拿著在上海工作的積蓄，孤注一擲， 到現在，仍屬於前期投資階段，沒有收益。

陳珂發現，一些不良商家會將飼養成本相對較低的育肥羊當成青草羊來賣，形成劣幣驅逐良幣。如何恢復草地羊被擠占的市場空間，是陳珂要做的工作的核心。 

「我堅信天亮了就會暖和，雖然現在就是很冷。」陳珂說，他要繼續奔向自己的幸福生活。 「我的幸福生活，就是牧場很大，牛羊很多，可以開一輛比較像樣的車在草原奔馳。」

工作 河南 疫情

上一則

中國逾10億人完全接種 近4000萬人打第3針

下一則

阿里拍賣破產名企1元起標 負債可能上億誰敢下單？

延伸閱讀

工銀前上海行長貪逾億 自招性侵32女下屬

工銀前上海行長貪逾億 自招性侵32女下屬
「心裡有人放不下」他悔婚簽50萬分手費借條 賴帳挨告

「心裡有人放不下」他悔婚簽50萬分手費借條 賴帳挨告
砸畢生積蓄2.8萬元買魷魚幣賠光 上海投資人：悲劇一場

砸畢生積蓄2.8萬元買魷魚幣賠光 上海投資人：悲劇一場
阿富汗首批45噸松子運抵上海 外媒：中助阿復興指標

阿富汗首批45噸松子運抵上海 外媒：中助阿復興指標

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」