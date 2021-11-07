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恒大賣2私人飛機套現 彭博：許家印還有豪宅、超級遊艇

中國新聞組╱北京7日電
中國恒大集團創辦人許家印。（新華社資料照片）
中國恒大集團創辦人許家印。（新華社資料照片）

恒大債務危機未除，外電此前報導，中國當局要求恒大創始人兼董事局主席許家印動用個人財產來緩解恒大債務危機。據華爾街日報消息，恒大上個月透過出售兩架私人灣流飛機籌措逾5000萬美元，獲得了亟需的避免美元債券違約的現金。彭博嘗試盤點許家印個人資產，看看還有什麼資產可以幫恒大還債。

媒體此前報導，許家印夫婦曾居住的香港山頂獨立屋抵押予銀行。據了解，除了山頂獨立屋，許家印持有一艘長達60米的超級遊艇，名叫「Event」，目前停泊在香港黃金海岸游艇會碼頭。報導指，許家印2016年通過開曼群島註冊公司Sky Great Ltd.購買了他的超級遊艇，數據提供商Vessels Value對其估值為4510萬美元。Sky Great的授權代表方家俊與恒大的授權代表同名，聯繫地址也為香港的中國恒大中心。

恒大關聯公司並至少擁有3架公務機：一架灣流、一架空客ACJ319和一架空客ACJ330。根據三大航空服務商的平均估值，其總價約為2.36億美元。

另外，彭博分析顯示，許家印關聯人士在香港山頂擁有兩棟豪宅，合計價值2.04億美元。據悉，兩間獨立屋都是由新世界開發。

然而，要量化許家印的身家絕非易事。報導指出，許家印許多資產是透過公司和附屬公司交織而成的複雜網絡持有，這種操作可以掩蓋財富的真正所有者。不過，分析相信，單單是許家印所擁有的奢侈資產就足以支付恒大今年到期或處於寬限期內的逾4億美元債券利息。

彭博又嘗試盤點許家印歷來在恒大收取的股息，據統計，自恒大2009年在香港上市以來，許家印收取了超過70億美元的派息，其中約33億美元用於購買公司股份、債券和奢侈資產。然而其餘資金的最終去向依舊是個謎團。

彭博億萬富豪指數顯示，除現金和可剝離資產外，許家印持有的恒大及其恒大物業今年估值暴跌逾55%，目前約為30億美元。

恒大賣2架灣流飛機套現。(取材自灣流航太官網)
恒大賣2架灣流飛機套現。(取材自灣流航太官網)
網傳許家印擁有的遊艇。（視頻截圖）
網傳許家印擁有的遊艇。（視頻截圖）

恒大 香港 債券

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