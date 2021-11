馬斯克PO七步詩翻譯掀熱議 西方網友：是豆子菜譜？

特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上用中文發布了曹植的「七步詩」,引發全世界網友猜測。(取材自極目新聞)

特斯拉 CEO馬斯克 日前突然在社交媒體上用中文發布了曹植的「七步詩」:「煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急」,引發全網轟動。全世界的網友紛紛猜測「這哥們兒是咋了」的同時,也讓使用在線翻譯軟件的西方網友滿臉問號,「這和豆子到底有什麼關係?」

極目新聞報導,中文古詩詞無疑又一次引起了西方友人們的注意——去年,BBC推出了一部58分鐘的紀錄片「杜甫:中國 最偉大的詩人」;前不久大熱劇「魷魚遊戲」也在最後一集植入杜甫名句「好雨知時節」。

儘管廣大網友不確定馬斯克發文的真實意圖,但這條推送一發布就登上熱搜,「馬斯克發中文七步詩」在微博話題閱讀量為1.9億,引發熱烈討論。

但實際上,馬斯克發布中文「七步詩」後沒有任何解釋,西方網友是懵圈的狀態,有網友透過在線翻譯功能獲得譯文後(Cooking beans and burning beans,Osmunda japonica in the cauldron weeping is the same root, so why is it too anxious?),面對譯文中大量的豆子(beans),甚至堅持認為這是馬斯克在分享一道與豆子有關的菜譜。也有操心的網友懷疑馬斯克是在煮豆子時感到焦慮有感而發,並做出了在食用完大量豆子後,導致胃腸道脹氣的分析。

不過隨著這首詩逐漸發酵,也有不少熱愛中文的外國網友耐心地「科普」原詩的意思。當然也有許多中國譯者加入翻譯行列。那「七步詩」有標準的翻譯版本嗎?

中南財經政法大學外國語學院教授謝艷明介紹道,對曹植的「七步詩」的英語譯本有很多,因為譯本都可能與原文存在這樣或那樣的不對等,所以就很難有規範的譯本。

但許多人表示許淵衝對「七步詩」的翻譯才真正稱得上「yyds」(永遠的神)。 :「WRITTEN WHILE TAKING SEVEN PACES」Pods burned to cook peas, Peas weep in the pot :「Grown from same root, please, Why boil us so hot?」

謝艷明教授解讀道:「許教授提出詩歌翻譯的三美論,即音美,形美、意美,比如多數譯者把『豆』翻譯成beans,而許教授用peas(豌豆),並且將『豆萁』譯成pods(豆莢),是因為pods和peas兩個詞押頭韻,並且與第二行的pot以及第三行的please也押頭韻,可以產生很好的音響效果。許教授還精心選用了『burned』、『boil』、『weep』三個詞,這三個詞與前面提到的幾個詞都有/p/和/b/,這兩個音是爆破音,可以很好地模仿豆萁在燃燒時的劈劈啪啪的聲音。