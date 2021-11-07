我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波蘭孕婦受限嚴苛墮胎令 敗血症身亡 萬人上街抗議

遭無人機攻擊逃一劫 伊拉克總理現身影片主持會議

馬斯克PO七步詩翻譯掀熱議 西方網友：是豆子菜譜？

中國新聞組╱北京7日電
特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上用中文發布了曹植的「七步詩」，引發全世界網友猜測。（取材自極目新聞）
特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上用中文發布了曹植的「七步詩」，引發全世界網友猜測。（取材自極目新聞）

特斯拉CEO馬斯克日前突然在社交媒體上用中文發布了曹植的「七步詩」：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急」，引發全網轟動。全世界的網友紛紛猜測「這哥們兒是咋了」的同時，也讓使用在線翻譯軟件的西方網友滿臉問號，「這和豆子到底有什麼關係？」

極目新聞報導，中文古詩詞無疑又一次引起了西方友人們的注意——去年，BBC推出了一部58分鐘的紀錄片「杜甫：中國最偉大的詩人」；前不久大熱劇「魷魚遊戲」也在最後一集植入杜甫名句「好雨知時節」。

儘管廣大網友不確定馬斯克發文的真實意圖，但這條推送一發布就登上熱搜，「馬斯克發中文七步詩」在微博話題閱讀量為1.9億，引發熱烈討論。

但實際上，馬斯克發布中文「七步詩」後沒有任何解釋，西方網友是懵圈的狀態，有網友透過在線翻譯功能獲得譯文後（Cooking beans and burning beans,Osmunda japonica in the cauldron weeping is the same root, so why is it too anxious?），面對譯文中大量的豆子（beans），甚至堅持認為這是馬斯克在分享一道與豆子有關的菜譜。也有操心的網友懷疑馬斯克是在煮豆子時感到焦慮有感而發，並做出了在食用完大量豆子後，導致胃腸道脹氣的分析。

不過隨著這首詩逐漸發酵，也有不少熱愛中文的外國網友耐心地「科普」原詩的意思。當然也有許多中國譯者加入翻譯行列。那「七步詩」有標準的翻譯版本嗎？

中南財經政法大學外國語學院教授謝艷明介紹道，對曹植的「七步詩」的英語譯本有很多，因為譯本都可能與原文存在這樣或那樣的不對等，所以就很難有規範的譯本。

但許多人表示許淵衝對「七步詩」的翻譯才真正稱得上「yyds」（永遠的神）。 ：「WRITTEN WHILE TAKING SEVEN PACES」Pods burned to cook peas, Peas weep in the pot :「Grown from same root, please, Why boil us so hot?」

謝艷明教授解讀道：「許教授提出詩歌翻譯的三美論，即音美，形美、意美，比如多數譯者把『豆』翻譯成beans，而許教授用peas（豌豆），並且將『豆萁』譯成pods（豆莢），是因為pods和peas兩個詞押頭韻，並且與第二行的pot以及第三行的please也押頭韻，可以產生很好的音響效果。許教授還精心選用了『burned』、『boil』、『weep』三個詞，這三個詞與前面提到的幾個詞都有/p/和/b/，這兩個音是爆破音，可以很好地模仿豆萁在燃燒時的劈劈啪啪的聲音。

特斯拉CEO馬斯克。（路透）
特斯拉CEO馬斯克。（路透）

馬斯克 中國 特斯拉

上一則

中駐美大使秦剛：學好中文對中美交流十分必要

下一則

中國祭「汙染防治」新規 嚴控煤炭消費增長

延伸閱讀

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定
免塞港、成本低 德州州長向貨輪招手

免塞港、成本低 德州州長向貨輪招手
馬斯克稱「說清楚我就捐款救饑荒」UN官員推文附上計畫

馬斯克稱「說清楚我就捐款救饑荒」UN官員推文附上計畫
克魯曼評馬斯克反富豪稅：財大勢大卻小裡小氣

克魯曼評馬斯克反富豪稅：財大勢大卻小裡小氣

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16

超人氣

更多 >
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友
亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚

亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚
龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局