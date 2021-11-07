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阿里拍賣破產名企1元起標 負債可能上億誰敢下單？

記者林汪靜／北京7日電
阿里拍賣網「雙11」期間出現「破產名企股權」、「深滬市A股」等破產名企的優惠拍賣訊息。（取材自阿里拍賣官網）
阿里拍賣網「雙11」期間出現「破產名企股權」、「深滬市A股」等破產名企的優惠拍賣訊息。（取材自阿里拍賣官網）

人民幣1塊錢就能買下一家公司？返現（指返還現金）最高到98萬？這不是噱頭，「雙11」期間，阿里拍賣網出現「破產名企股權」、「深滬市A股」等中國破產名企的優惠拍賣訊息，最低以1元起標，且能返現，金額從1111元到98萬元不等。不過，專家指出，被拍賣的公司背後問題多，龐大債務、治理結構混亂等風險一旦拍下都得概括承受。

時代財經報導，阿里的股權拍賣簡單直接。以「1元起標」為例，佛山市格寓酒店管理有限公司99%股權將在15日開拍，保證金只需0.99元，競拍加價幅度為100元，成交後再另付0.5%的服務費，這家公司就「到手」了。

大額返現也頗吸引人。1日至11日，買受人線上付尾款，單個標的付款累計達到50萬元以上，便可100%領取大額返現，返現金額從1111元到98萬元不等，將以支付寶餘額的形式返入帳戶。

從價格來看，儘管股權拍賣看起來「划算」，但背後的風險比想像中更大。以佛山市格寓酒店為例，拍賣人為該公司的控股股東佛山市曼斯頓酒店管理有限公司，後者目前已被法院強制執行，且身陷多起訴訟，而格寓酒店自身的下落、現狀、經營情況均不明。

負責這起股權拍賣的管理人黃霄指出，工商資料、營業執照那些都沒有，公司現在聯繫不到很正常，畢竟已經找不到人。控股股東破產清算，現接近尾聲在做財產處置，這類股權確實存在一定風險，後續的手續、經營問題都需要買受人自己處理協調。

廣東卓建律師事務所律師丁濤分析，購買股權意味著公司全部的概括轉讓，顯然也包括負債需要承擔，這也是大部分以極低價格、象徵性價格處置股權的原因，可能某家公司股權對價只有一塊錢，負債卻上億元，這種情況並不罕見。

丁濤說，這類企業通常內控制度不完善，公司治理結構混亂，收購後如何經營管理是最大的問題。還有一些企業，核心資產是軟資產、人力資源等，收購後如果核心人才全部流失，收購的公司就會變成徹頭徹尾的空殼。

拍賣 破產 中國

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