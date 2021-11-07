入冬多地暴雪 中國官方：保證煤電油氣安全穩定供應

北京6日降下初雪，車上覆蓋著一層白雪。（取材自人民視覺）

今年最強寒潮在立冬前夜來襲，中國多地昨晚起進入風雪交加的「急凍」狀態，北京 等地幾成暴雪；多地並迎來「斷崖式」降溫，氣象局接連發出多道黃色、橙色預警，嚴防大規模寒災。因應寒潮，官方昨強調，今冬明春煤電油氣安全穩定供應均有保障，北京並已增加供暖面積。

受強冷空氣影響，全國多地大雪紛飛，巧合的是，今天（7日）就是四節氣中的立冬。新華社報導，中央氣象台升級發布今年首個暴雪橙色預警，大雪持續到今晚20時，包括內蒙古東南部、山西中東部、河北大部、北京、天津、遼寧西部、吉林西部、山東北部、河南 西部等地部分地區有大到暴雪，河北東部、天津東部、遼寧西部等局地可能有特大暴雪。

幾乎是「一夜入冬」的天氣，讓北京降下今年初雪。據統計，北京這場初雪較1991至2020年平均12月3日提前了27天。但初雪愈入夜愈像暴雪，有市民形容「本來想浪漫賞雪，沒想到飛雪打在臉上像刀劃過一樣痛」。城區多處積雪深度5到10厘米。寒潮使北京一天降溫達攝氏10度。

北京市昨天已正式供暖，據報導，北京城鎮地區供熱面積預計達到9.19億平方米，比上一採暖季新增約2400萬平方米。官方並強調煤炭儲備充足。

寒潮黃色預警也使貴州迎來「斷崖式」降溫，中西部地區氣溫下降8至14度，全省大部地區最低氣溫降至10度以下，北部地勢高處有凍雨或雨夾雪，給出行帶來不便，官方呼籲老弱病幼等最好不要外出。天津、吉林也分別發布暴雪黃色預警、寒潮藍色預警，不僅氣溫持續偏低且風力較大。

遼寧省氣象局昨天16時50分發布高速公路暴雪災害一級預警：傍晚到夜間，錦州、阜新、朝陽、葫蘆島等地區出現雨夾雪或凍雨轉中雪到大雪，並持續到今天，局部大雪可能造成交通線路中斷。預計此次過程持續時間長，影響範圍廣，降雪 量大，並伴隨雨雪凍雨，為遼寧省前冬歷史罕見。

內蒙古則是大範圍降雪，部分地區迎來極端暴雪。內蒙古和河北康保等地24小時同比降溫近30度，未來三天，強冷空氣、大風、雨雪將繼續影響內蒙古大部地區，錫林郭勒盟阿巴嘎旗還出現「雷打雪」奇特景觀。大風和強降雪帶來的積雪已堵住當地民宅半邊門，並在榮烏高速造成多車相撞交通事故，致3死2傷。

另國家發展改革委表示，按當前煤炭產量增長趨勢，煤炭日產量近期有望突破1200萬噸。綜合來看，今冬明春煤電油氣安全穩定供應均有保障。