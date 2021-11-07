20省近千感染 16幹部免職 官方仍不放棄「零容忍」政策

哈爾濱市的移動實驗室每日可核酸檢測175萬人次。圖為氣膜艙，醫護人員在其中工作。（新華社）

中國疫情 已波及20個省份，近千人感染，而且有向北蔓延趨勢。官方昨通報新增55例確診，其中40例為本土病例，有16例集中在黑龍江；官方研判，本輪疫情由多個無關聯的境外輸入源頭引起，儘管施打完兩劑新冠疫苗的民眾多達十億人，但仍不放棄「零容忍」防疫政策。因疫情防控不力而被免職的幹部達16名，另有50人涉疫違法犯罪被行政拘留。

香港01報導，中國衛健委新聞發言人米鋒昨天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條；截至5日24時，疫情波及20個省份，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。衛健委疾控局副局長吳良有則表示，10月17日以來到5日24時，中國累計報告感染者918例，波及20省44市。

另一方面，各地頻現涉疫違法犯罪行為，據健康時報不完全統計，自10月17日以來的半個多月，各地公開通報的涉疫違法犯罪人逾50人。例如3日至5日，重慶、寧夏、河北、廣西、內蒙、甘肅便密集通報各類涉疫違反犯罪行為，涉及造謠傳謠、翻窗脫管、無故失聯、尋釁滋事、不遵守疫情防控規定等。

與此同時，半個多月內因疫情防控不力而被免職幹部達16名，涉及衛健委、疾控、醫院等醫衛系統以及文旅等其他職能部門的負責人，問題包括推動疫情防控相關工作不到位、不擔當、不作為、防控工作不嚴不細等。

其中，10月23日下午，內蒙古阿拉善盟額濟納旗發布消息，指旗衛健委黨組書記曲江輝被免職，並提名免去主任職務；旗衛健委副主任劉琴、圖娜木拉分別被免職。3日，河北省石家莊市通報，石家莊市深澤縣副縣長賈光，因對疫情處置不力被停職；深澤縣衛健局黨組書記、局長、縣愛衛辦主任賈衛東，大橋頭鎮黨委書記高海霞，大橋頭鎮黨委副書記、鎮長楊超峰在疫情防控中履職不力被免職。5日，河北省辛集市委決定，免去王志濤的小辛莊鄉黨委書記職務，張津的小辛莊鄉黨委副書記。

另外，中國官方昨通報新增55例確診，其中40例為本土病例，有16例集中在黑龍江。官方研判，本輪疫情由多個無關聯的境外輸入源頭引起，儘管施打完兩劑新冠疫苗的民眾多達10億人，但仍不放棄「零容忍」防疫政策。

最令官方緊張的北京 市，昨日無通報新增病例。吳良有說，目前，陝西、湖北、湖南等省連續12天以上無新增病例，疫情獲有效控制；內蒙古、北京等地防控效果逐步顯現，社區傳播已獲基本控制。

現今的疫情焦點黑龍江，從10月27日至11月5日止，本土病例共233例。昨日當地針對「黃碼」頒布就醫指導意見，因黑龍江疫情相繼出現中高風險區旅居史、未及時檢測核酸的非密接戶籍的大量「黃碼」人員。當地要求「黃碼」人員要做核酸檢測，醫院要加強住院與出院管理。