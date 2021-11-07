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中國逾10億人完全接種 近4000萬人打第3針

中國新聞組／北京7日電

截至11月5日，中國累計報告接種新冠疫苗已達23億1162.6萬劑次，完成全程接種的人數為10億7245.4萬人，已經完成加強免疫接種（第三針）則有3797.3萬人。

對於中國爆發新一波新冠肺炎疫情，國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，其總體上呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，外防輸入、內防反彈的防控形勢依然嚴峻複雜。

另外，針對此波本土疫情，中國工程院院士鍾南山鼓勵民眾打第三針加強劑。

鍾南山5日接受深圳衛視採訪時表示，中國當前防疫面臨兩個不利因素，一是這次在中國西北地區散發病例多了一些，增加了追蹤的難度。第二個不利因素就是冬季，因為冬季北方的人在室內聚集會比較多。

另一方面，鍾南山也鼓勵接種第三劑新冠疫苗，以及提高老年人的疫苗接種率。現年85歲的鍾南山說，「我也接種了」。他指出，目前老年人疫苗接種率比成年人和小孩低，但老年人染疫的風險又比較高，因此今年底前應該強化對老年人的疫苗接種。

鍾南山指出，現在從全世界來看，疫苗的保護作用約在半年左右。半年後，其產生的抗體及免疫原性都會降低很多，所以打第三針對於預防感染、預防病情加重，目前看起來是很有必要的，「現在也鼓勵這麼做」。

疫苗 中國 鍾南山

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