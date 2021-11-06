中國盯雙11 禁先漲價再打折

每年雙11，中國電商平台總會祭出各種促銷搶消費者錢包。圖為快遞業者處理堆積如山網購商品。 （新華社）

每年「雙11」，中國電商 平台總會祭出各種促銷搶消費者錢包，但也出現平台「先漲後降」等亂象。中國市場監管總局近日下發「關於規範『雙十一』網絡促銷經營活動的工作 提示」，提出八個方面，其中，要求嚴格規範促銷行為，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式。

據中國國家市場監管總局網站消息指出，中國市場監管總局向全國互聯網平台企業和各地市場監管部門下發「工作提示」，目的在規範促銷經營行為，切實維護「雙十一」期間網路交易市場秩序，保護消費者合法權益。

「工作提示」主要包括八個方面：第一，嚴格落實主體責任。在促銷期間，要落實審查核驗義務，督促平台內經營者亮照、亮證、亮標經營。

第二，嚴格規範促銷行為。要提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。

第三，嚴格規範廣告發布行為。提升廣告審核水準，杜絕虛假宣傳、低俗廣告，有效攔截虛假違法廣告。

第四，嚴格禁止不正當競爭行為。不得透過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或服務等開展促銷，並防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

第五，防範經營假冒偽劣商品行為。嚴格執行問題商品處置規則，對銷售假冒偽劣商品及其經營者及時採取禁限措施，加強智慧財產權保護。

第六，嚴禁銷售違法違禁商品。開展訊息發布審核和及時巡查，做好違法違禁商品清查，及時下架或刪除違法違規產品網路連結。

第七和第八項則是妥善化解網路消費糾紛及強化政企溝通合作。

中國消費者協會組織日前就根據組織多年的價格監測和消費者投訴提醒消費者，一些商家「雙十一」促銷價格未必真實惠，有的商家使用「先漲後降」的套路，有的商家設置各種花式「買贈」，實際到手價格與平常沒有差別，甚至可能是「全年最貴」。