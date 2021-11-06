鍾南山談中國冬季防疫：鼓勵打第三劑新冠疫苗

圖為浙江湖州10月底在社區衛生服務中心，為當地市民接種第三劑新冠疫苗。新華社

中國 工程院院士鍾南山5日接受深圳衛視採訪時表示，現在從全世界來看，疫苗 的保護作用約在半年左右。半年後，其產生的抗體及免疫原性都會降低很多，所以打第三針對於預防感染、預防病情加重，目前看起來是很有必要的，「現在也鼓勵這麼做」。

鍾南山指出，中國當前防疫面臨兩個不利因素，一是這次在中國西北地區散發病例多了一些，增加了追蹤的難度。第二個不利因素就是冬季，因為冬季北方的人在室內聚集會比較多。

但他同時強調，只要中國繼續採取較嚴格的防疫措施，及時發現感染鏈、加強對密切接觸者的檢測，還是能夠比較快控制住疫情。因此，他並不太擔心中國會出現疫情大量傳播的情況。

另一方面，鍾南山也鼓勵接種第三劑新冠疫苗，以及提高老年人的疫苗接種率。現年85歲的鍾南山說，「我也接種了」。他指出，目前中國老年人疫苗接種率比成年人和小孩低，但老年人染疫的風險又比較高，因此今年底前應該強化對老年人的疫苗接種。

中國各地早前已陸續展開新冠疫苗第三劑接種，香港 特區政府本月3日也公告，參考專家建議，合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可於11月11日起，免費接種第三劑新冠疫苗。

香港特區行政長官林鄭月娥表示，香港第三劑新冠疫苗將會選擇中國的科興疫苗。林鄭月娥日前接受香港有線電視專訪時表示，她是香港首批接種科興疫苗的人，上次接種時完全沒有副作用，因此會繼續選擇接種科興疫苗。

但據香港電台報導，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，數據顯示，兩劑科興加一劑BNT產生的抗體水平，比三劑都打科興高；若第三劑還打科興，可能接種後6至8個月還要再打第四劑。