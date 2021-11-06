我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

鍾南山談中國冬季防疫：鼓勵打第三劑新冠疫苗

記者林則宏／即時報導
圖為浙江湖州10月底在社區衛生服務中心，為當地市民接種第三劑新冠疫苗。新華社
圖為浙江湖州10月底在社區衛生服務中心，為當地市民接種第三劑新冠疫苗。新華社

中國工程院院士鍾南山5日接受深圳衛視採訪時表示，現在從全世界來看，疫苗的保護作用約在半年左右。半年後，其產生的抗體及免疫原性都會降低很多，所以打第三針對於預防感染、預防病情加重，目前看起來是很有必要的，「現在也鼓勵這麼做」。

鍾南山指出，中國當前防疫面臨兩個不利因素，一是這次在中國西北地區散發病例多了一些，增加了追蹤的難度。第二個不利因素就是冬季，因為冬季北方的人在室內聚集會比較多。

但他同時強調，只要中國繼續採取較嚴格的防疫措施，及時發現感染鏈、加強對密切接觸者的檢測，還是能夠比較快控制住疫情。因此，他並不太擔心中國會出現疫情大量傳播的情況。

另一方面，鍾南山也鼓勵接種第三劑新冠疫苗，以及提高老年人的疫苗接種率。現年85歲的鍾南山說，「我也接種了」。他指出，目前中國老年人疫苗接種率比成年人和小孩低，但老年人染疫的風險又比較高，因此今年底前應該強化對老年人的疫苗接種。

中國各地早前已陸續展開新冠疫苗第三劑接種，香港特區政府本月3日也公告，參考專家建議，合資格的特定組別人士，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，可於11月11日起，免費接種第三劑新冠疫苗。

香港特區行政長官林鄭月娥表示，香港第三劑新冠疫苗將會選擇中國的科興疫苗。林鄭月娥日前接受香港有線電視專訪時表示，她是香港首批接種科興疫苗的人，上次接種時完全沒有副作用，因此會繼續選擇接種科興疫苗。

但據香港電台報導，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，數據顯示，兩劑科興加一劑BNT產生的抗體水平，比三劑都打科興高；若第三劑還打科興，可能接種後6至8個月還要再打第四劑。

疫苗 中國 香港

上一則

路透：蔡崇信澄清 阿里並未計劃出售南華早報

延伸閱讀

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字
林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題
香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院
林鄭最後報告跨境、跨屆惹連任疑雲 被批不知分寸

林鄭最後報告跨境、跨屆惹連任疑雲 被批不知分寸

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍