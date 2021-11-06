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好現實…馬鞍山防疫甩「徽京」 南京一夕變回「省外」

中國新聞組／北京6日電
馬鞍山市為了防疫，把南京「開除」了。（取材自微博）
馬鞍山市為了防疫，把南京「開除」了。（取材自微博）

安徽省馬鞍山市4日發布一則疫情「友情提示」指出，省內返馬不用核酸檢測，省外返馬需持48小時內核酸陰性證明；並特別強調「南京是省外」。通報一出引來不少網民調侃「南京是『徽京』，實錘了」；也有人嘲諷稱，馬鞍山居民向來與南京交流密切，如今疫情來了，立馬將南京向外推，這是 「寧（南京簡稱）馬本是同林鳥，疫情來時各自飛？」。

安徽省馬鞍山市委宣傳部旗下官方微博4日發布一則「友情提示」：省內返馬不用核酸檢測。省外返馬持48小時內核酸陰性證明，沒有證明的話可以在東站出站口當場排隊做，做完即走，報告大概第二天出來，手機上可以看到。這則發布內容還兩度強調：「特別提醒：南京是省外，要做的。每日通勤往返的人隔一天做一次即可」。

安徽馬鞍山這則「南京是省外」的防疫提示頓時引發網民熱議。域上三面接壤安徽的江蘇省會南京，常被網民調侃為「徽京」。由於地緣上的接近，馬鞍山近年來為加速對接江蘇省會南京，融入南京都市圈，甚至專門成立了一個「省際毗鄰地區新型功能區管委會」。怎麼疫情一來，南京一夕之間就變「省外」了？

這則通報也引來不少網民群嘲：「玩的時候是好兄弟，有事了他是外人」，「真不負責，大家都知道南京又稱徽京」，「南京：什麼？我被安徽開除了」，「安徽不能沒有南京，就像西方不能沒有耶路撒冷」，「把南京給安徽換掉合肥，讓蘇州當省會」。

澎湃新聞報導，馬鞍山市中心到南京市中心60公里，開車僅需1個小時；而馬鞍山到安徽省會合肥，車程是到南京的2倍以上。近年，寧馬人員已基本實現了「同城化」，這次馬鞍山發布的「特別提醒」，就有居民憂心這會不會讓原本親如一家的寧馬人民變得「生分」起來？

有居民認為，防疫主要以行政區為組織管理單元，但馬鞍山強調南京是「省外」，要求每日通勤往返人員隔天做一次核檢，難免會對相當多市民的工作生活造成影響。若能採取寧皖兩地核檢互認的方式，防疫應能更精準化也人性化。

疫情 防疫 檢測

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