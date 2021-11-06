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全市紅燈、公交車封路 大連莊河疫外按「暫停鍵」

中國新聞組／北京6日電
莊河全市紅燈、公交車封路口。（取才自微博）
莊河全市紅燈、公交車封路口。（取才自微博）

遼寧省大連莊河市11月4日下午被按下了「暫停鍵」，全市道路全部轉為紅燈，主要路口並用公交車封路，阻止車輛通行。莊河全市「暫停」，原因是當地發現一例新冠肺炎疑似陽性病例，官方緊急啟動全面封控措施，設置70個卡點，實行「裡不出、外不進」。

來源：YouTube

天目新聞報導，莊河市交警大隊一名工作人員證實，因疫情因素，目前全市紅綠燈已轉為紅燈。至於交通燈號何時恢復「正常」，該工作人員表示，由於疫情擴散的未知性，目前無法給出具體答案。記者另從當地110指揮中心工作人員處得到證實，「目前全市禁止通行，市民可以走路通行，目前暫未接到解封通知。」

莊河市民排隊核酸檢測。（取才自微博）
莊河市民排隊核酸檢測。（取才自微博）

對於網傳圖片以交警口吻稱，「莊河外環以及市內紅綠燈，全部轉為紅燈，12點後開始正式拍照記錄違法行為。」該工作人員表示，網傳的圖片並非交警發布，由於疫情的特殊原因，根據具體情況，一般不會拍照記錄違法行為。

莊河市11月4日發現一例新冠肺炎疑似陽性病例後，官方立即啟動應急響應、開展流調工作。成立前線指揮部，對莊河城關、新華、興達、昌盛四個街道進行全面封控，設置70個卡點，實行「裡不出、外不進」措施。莊河市並組織了710名醫護人員、1000名機關幹部和志願者，設置129個核酸採樣點、210個採樣小組，13個流動核酸採樣組，對封控區域開展核酸檢測。

工作 疫情 新冠肺炎

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