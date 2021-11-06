防疫浪漫新名詞 「時空伴隨者」被揪就禁足

中國堅持零容忍防疫下，近日催生數以萬計的「時空伴隨者」。「時空伴隨者」是被官方不明究理地透過手機定位列為可疑接觸者，必須接受檢測，自我隔離。（中央社檔案照片）

中國此波疫情 延燒到20個省市，除了展開大規模的流調與核酸檢測 、查找密切接觸者外，近來各地因疫情防控又催生出新的詞彙：「時空伴隨者」。「時空伴隨者」並非浪漫的「時空旅人」，而是被官方不明究理地透過手機定位列為可疑接觸者，必須接受檢測，自我隔離。

來源：YouYube

綜合媒體報導，所謂的「時空伴隨者」，各地的定義尚未統一，基本上是指本人的手機號碼與確診者號碼在同一時空網格（800米乘800米範圍內）共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時長超過30小時以上。

800米乘800米的空間有多大？大約是90座國際標準足球場。也因此，很多民眾不明究理即成了「時空伴隨者」。民眾被列為「時空伴隨者」後，就會收到官方簡訊通知，其綠色健康碼 也變成帶有警告性質的黃色碼。有民眾反映，沒去過疫區，也沒有與確診者密切接觸，自己的健康碼卻變成了黃碼。

對於「時空伴隨者」的管理方法，各地並不一致，如成都的「時空伴隨者」需向社區報備，並在三天內進行兩次核酸檢測，兩次核酸檢測間隔應在24小時以上，獲得核酸陰性結果前請居家，不得外出；長沙則需要在七天內進行三次核酸檢測，結果為陰性即可向社區、村申請解除黃碼。

有網友在網上寫了首「時空伴隨」的新詩引發熱傳：「我走過你走過的路，這算不算相逢？我吹過你吹過的風，這算不算相擁？800米內我們不曾擦肩而過！你卻要我14天相互守候。銀杏葉黃了，那是秋天在搗鬼！健康碼黃了，難道要秋天背鍋？聽說冬天楓葉會變紅，健康碼變紅，好像是心跳在加速。有人說，那是愛情，也是激情…不不不，這是疫情。」