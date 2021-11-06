百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

數據顯示，2020年有意在中國 發展的海歸人才數量較2019年猛增33.9%，增幅遠高於2019年（5.3%）、2018年（4.3%）的同比增幅。但即便在中國發展，海歸學子也不再像曾經那樣吃香。花超過100萬元人民幣(約15.6萬美元)留學，回中國後月薪卻僅8000元，他們自嘲為「海歸廢物」。

外灘教育公眾號報導，與熟悉中國企業實習和招聘流程的本土學生不同，他們在國外多年，遠離了中國大學生的職業規畫路徑，很難適應中國的節奏，更難以調與自己夢想之間的矛盾。而很多公司寧願選擇性價比更高的本土學生，也不會接受印象中「愛玩、不靠譜」的留學生 。

26歲的莉莉是法國一所知名美術學院的碩士畢業生，回中國後獨自在一座二線旅遊城市工作 。莉莉的困境並非孤例。2020年，大批留學生回到中國，將「 海歸就業競爭有多激烈」的詞條頂上了熱門話題。「海歸廢物回收互助協會」小組人數也隨之猛漲至3萬人，吐槽失學失業、工作生活不盡如人意者占大多數。

26歲的劉夢是一名北漂媒體人。2020年回中國求職時因沒有相關工作經驗屢碰壁。最後，只有一家媒體公司願意給劉夢一個試用機會，補貼2400元人民幣(約375美元)，只有劉夢此前收入十分之一。實習結束後，她成為另一家媒體公司的正職員工。每月七、八千的工資不足以覆蓋她的日常開支，連房租也需要家人補貼。

26歲的莉莉2020年3月回到中國參加上海的春招未能如願，不得已退居到一座陌生的二線旅遊城市，在一家小創業公司裡上班。工作冗雜，每月到手的薪水只有5500元，但她的生活費就要六、七千。

劉夢對成功的渴望，讓她的每個選擇都近乎「功利」。包括為出國留學了選了一門自己不喜歡的專業。在留學商品化的背景之下，留學生成了被批量生產的對象。

海外人才招聘平台Lockin發布的「2021中國海外人才職業發展分析報告」表明， 2021年，海外高校畢業生預計超過82萬人，數據創歷史新高。其中，多數畢業生會選擇回到中國就業。在2021年回中國求職的留學生中，超過六成擁有碩士以上學歷。基數的增大，也讓名校海歸們也面臨著文憑「通貨膨脹」的窘境。

莉莉所在的廣告行業的設計崗位就是如此。海歸碩士的光環反而會給招聘方造成壓力。另外，留學歸來的學生，大多年齡比本科應屆生大。 很多公司願意選擇更年輕、性價比更高的中國畢業生。海歸的標籤非但沒有帶來就業優勢，反而在這種錯位中變得尷尬。

BOSS直聘研究院表示，普通海外高校的留學生，如果缺乏亮眼的成績和扎實的專業技能，單憑留學生身分，可能比不過中國的一流高校畢業生。 對中國市場和行業現狀的不熟悉，求職缺乏目標性，這也是留學生的一大劣勢。