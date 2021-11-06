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承包整個快遞櫃？杭州女雙11買逾百件物品 保安驚呆

中國新聞組／杭州6日電
杭州女子雙11買100多件物品，快遞櫃從上至下快速打開，開了一列又一列。（視頻截圖）
杭州女子雙11買100多件物品，快遞櫃從上至下快速打開，開了一列又一列。（視頻截圖）

一段「杭州女子雙十一取快遞驚呆保安」的視頻，近日火上了熱搜。視頻中，快遞櫃從上至下快速打開，開了一列又一列，聲音清脆，甚至還有些節奏感。看著加起來總計100多件物品，一旁的保安師傅簡直驚掉了下巴。目前，該視頻在某平台上點讚超過70萬，微博上點擊也超過200萬，引來大量網友轉發。

來源：youtube

錢江晚報報導，對於這段視頻是真是假，不少網友感到迷惑，也有人直接留言：「敢不敢把開快遞視頻一個個都發出來，讓我們看看到底是不是買了這麼多。」也有網友質疑：快遞櫃取件，能一次性全部打開嗎？

發布視頻的網友則表示，「這些都是我堂妹買的，雙十一她大概買了100多件物品，我覺得好玩就拍視頻發在了平台上。」

據報導，該網友自稱姓余，23歲，是重慶人，兩年前來到杭州工作。100多件快遞的主人是他的堂妹，今年20歲，在杭州某公司從事銷售工作。

余先生說：「我堂妹月收入人民幣1至2萬（約1562至3124美元），雙十一買的這100多件物品有化妝品，也有吃的、用的，都是生活中需要的東西。」余先生還說，「不是故意為了拍視頻，只是為了記錄生活，視頻火了我們也有些意外。」針對有些網友的質疑和留言，余先生說堂妹打算在之後進行開箱直播。

報導說，在雙十一購物狂歡大潮中買買買得不亦樂乎的人還大有人在。

杭州的楊小姐，每年都要趁著這個時候大肆採購一番，涵蓋衣服、護膚品、家居用品各個種類，今年還為爸媽換了新手機和熊貓鞋，累計購買的物品達到了30多件。那天她守到11月1日凌晨零點，尾款付了一筆又一筆，最終支付了近萬元。

近日她到快遞收發點取件，不少人還在排著隊取快遞。

小哥在貨架面前一邊嘟囔著：「不要買了不要買了」、「全都給我拿回去，後面幾天放不下了」、「買這麼多，到底能便宜多少？」、「你們是有多大戶？」

報導指出，輪到楊小姐了，小哥沒好聲沒好氣：「你有九個？全都給我搬回去！」

這九個快遞，楊小姐實在拿不動，後來還是保安大叔好心幫她搬上了車，到家後，楊小姐來回運了三趟才全都搬回家，出了一身的汗。而這只是個開始，楊小姐在路上的快遞還有十多個。

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