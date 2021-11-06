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1400公里接力救援 貴州心臟病男嬰去世 億萬網友不捨

中國新聞組／北京6日電
牽動著億萬網友的先心病患兒小謝謝。（視頻截圖）
牽動著億萬網友的先心病患兒小謝謝。（視頻截圖）

貴州一名剛出生15天，被確診為罕見先天性心臟病的男嬰「小謝謝」，今（2021）年9月在四省交警聯動接力護送下，歷經歷經1400多公里轉運，成功到達河南省胸科醫院接受手術並出院。期間，小謝謝的故事引來億萬網友關注。但事隔僅兩個月，小謝謝父親證實，小謝謝已經去世了。

10月5日，小謝謝手術後的第19天出院時與醫護人合影。（取材自大象新聞）
10月5日，小謝謝手術後的第19天出院時與醫護人合影。（取材自大象新聞）

都市報導報導，8月31日出生的小謝謝，出生15天即確診罕見先天性心臟病，在貴陽市第二人民醫院接受治療。9月15日，小謝謝病情危重，因年齡太小無法乘坐飛機，急需乘車前往河南省鄭州市醫院搶救。

9月16日，在省公安廳交通管理局指揮中心和各地公安交管局的密切配合下，小謝謝歷經1400多公里，跨越貴州、湖南、湖北、河南四省，於9月17日凌晨到達河南省胸科醫院急救，原本需要18個小時的搶救之路，整整提前3個小時。

小謝謝前往鄭州時，貴州交警全程護送。（取材自貴州都市報）
小謝謝前往鄭州時，貴州交警全程護送。（取材自貴州都市報）

經過醫生們奮力搶救，小謝謝的手術順利完成，心臟成功恢復跳動，治療19天後康復出院。小謝謝當時的返家旅途直播，吸引百萬網友在線全程關注，並送上暖心祝福。

據報導，小謝謝出院一個月後仍不敵病魔去世，微博網友4日發文稱小謝謝爸爸證實兒子死訊，「億萬網友雲守護的小謝謝，還是去了另外一個世界。寶貝，謝謝你來過！願天堂沒有痛苦」。

許多網友紛紛留言悼念，心痛表示「好突然啊！這麼小估計回到家後！各種設備跟不上！」、「好傷心，太突然了，願寶寶在天堂沒有病魔」、「太心痛了，億萬網友雲守護的孩子，為什麼老天爺要這麼對這個寶寶，真的接受不了」。

河南 心臟病 公安

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