科學家論壇全英語演講…95歲「北京時間」之母火了

葉叔華在第四屆世界頂尖科學家論壇上發言。（取材自環球人物）

95歲的中國 科學院院士、中科院上海天文台名譽台長葉叔華，在11月2日在第四屆世界頂尖科學家論壇首次舉辦的「她」論壇上，用英文作了20分鐘的演講，鼓勵女性打破天花板，希望女性獲得更多的機會。「如果你要獲得什麼，就必須努力去爭取。當然，這不像是打拳擊，不會把人給打傷。但我們女性希望獲得更多的機會。」

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澎湃新聞報導，葉叔華是中國第一位女天文台台長，於1980年當選為中國科學院院士。她在32歲時主持建立了中國世界時系統，確定了當下所說的「北京 時間」。宇宙中，有一顆小行星是以她的名字命名。她還是中國天文地球動力學研究領域的奠基人之一。直到現在，葉叔華仍每天一早前往上海天文台的辦公室上班，「在那裡，我從事著一些自己想做的事情，一些非常有趣的工作 。」95歲的「北京時間之母」全英文演講，登上當日熱搜第一。

中科院院士葉叔華出席頂尖科學家論壇。（取材自環球人物）

葉叔華表示，女科學家相比男科學家，其實更不容易。女科學家要承擔家務、照顧老人孩子、讓家庭和睦，還要在職場打拚，努力照顧好一切。她認為，男女平等並不意味著要讓女性比男性更強，而是平等享有機會。

葉叔華在演講中指出，「在天文學領域，女性獲得一些特別獎項的機會還是很多的。如果我們能夠做得更好、盡我們所能，我相信女性的職位和地位甚至要比男性更高。但我們只是希望實現兩性之間的平等，讓社會更加平等，讓社會更加美好和幸福。」

中國科學院院士、中科院上海天文台名譽台長葉叔華用英文作了20分鐘的演講。（取材自澎湃新聞）

葉叔華說：「作為一名女性，同時作為一名職場人、作為一位科學家或者工程師是很不容易的。但是我很高興地看到，現在在中國，女性的地位越來越改善了。我們是如何做到這點的呢？首先你必須展現自己的能力，必須努力地工作，既要保住工作的職位，也需保持家庭和睦。」

「今年我已經95歲了。我覺得最最重要的，我是一個家庭中的一員。我在上海一個人住，我每天依舊工作，每天早上我前往上海天文台的辦公室上班，在那裡，我從事一些自己想做的事情，我的生活很順暢地在進行，我並沒有太多的負擔。」葉叔華說。