法奢侈品牌「假劉海」 在中賣1.3萬元

香奈兒售價1萬3500元的「假劉海」。（取材自觀察者網）

網友近日曝出法國奢侈品品牌香奈兒在中國 上架一款售價1萬3500元（約2109美元）的「假劉海」，引發熱議。

經查證，香奈兒中國官網確實推出這款商品，據介紹，它是由「名貴樹脂與真絲」製成。不過，在香奈兒香港、台灣 官網，它的材料一欄介紹語則從「名貴樹脂與真絲」降級為「高級樹脂與真絲」。再看香奈兒美國官網與法國官網，「名貴樹脂與高級樹脂」的描述都不見了，只剩下直白的「醋酸纖維素和真絲」。

根據香奈兒中國官網介紹，這一「假劉海」其實是一款髮飾，出自香奈兒「2021/22早春度假系列──造型款式1」。今年11月，該系列造型服飾正式上市。這款髮飾定價是1萬3500元，由「名貴樹脂與真絲」製成。其佩戴方式也不是別在額前當「假劉海」，而是佩戴在顱頂區當裝飾物。

觀察者網報導，姑且不論這款髮飾是美是醜，其材料欄的「名貴樹脂」倒是讓人有點摸不著頭腦。畢竟樹脂種類繁多，按來源就可分為天然樹脂和合成樹脂。不過，看著「名貴」二字，還是不由自主地聯想起常被製成工藝品和裝飾品的琥珀。

什麼是醋酸纖維素？根據維基百科，醋酸纖維素，也稱為乙酸纖維素、纖維素乙酸酯，是纖維素的醋酸酯。醋酸纖維素在攝影中用於製造底片的片基，同時也是一些黏合劑的成分。另外，醋酸纖維素也用於人造纖維。

那醋酸纖維素跟「名貴樹脂」有何關係？根據百度 百科，醋酸纖維素是指以醋酸作為溶劑，醋酐作為乙酰化劑，在催化劑作用下進行酯化而得到的一種熱塑性樹脂。而樹脂按其加工行為不同的特點，可分為熱固性樹脂和熱塑性樹脂。

所以，直白地說，香奈兒這款髮飾材料中的「名貴樹脂」，其實就是一種非常易得的人造纖維「醋酸纖維素」。