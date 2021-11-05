賣身抵債 網紅柴犬500元起拍 「天價」16萬元成交

8歲的登登被主人寄養在寵物學校7年，拖欠了6萬多元寄養費。（取材自海報新聞）

中國 一隻名為「登登」的雄性成年日本柴犬近日成為網紅。「登登」被主人寄養在寵物學校7年，從小狗變成了8歲的中年犬。三年前「登登」經歷過一次拍賣 ，因主人現身被撤拍。如今不得不再次賣身還債，因北京 朝陽法院決定以司法拍賣的方式，為其找個家，結果市場價、起拍價均為500元（人民幣，下同，約78.1美元）的登登，最終竟以「天價」16萬10元（約2.49萬美元）成交。

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拍賣頁面顯示，登登身高約40公分，體長50公分，體重約14公斤，即將8歲，已絕育，目前寄存於北京寵樂會信息服務中心。據現代快報+報導，登登4歲時即被肖姓主人送到寄養中心，一住就是1300多天，期間肖男拖欠了6萬多元寄養費。朝陽法院的法官為此多次打電話、張貼公告，但始終聯繫不上肖男。

由於中心支出日益增加，北京朝陽法院遂在2018年11月對登登進行首次司法拍賣，當時由於法院拍賣寵物不常見，可愛的登登旋即成為網紅。不過遠在海外的肖男此時卻主動聯繫法官，並支付寄養費、狗糧費等，拍賣遂被撤銷。然而，這次和解後，肖男未按期接走登登，繼而又產生新的寄養費用，朝陽法院近日決定對登登再次上拍。

3日，法院在阿里拍賣平台對登登進行公開拍賣，其市場價、起拍價均為500元，然而讓人想不到的是，拍賣價格竟從500元一路飆升，至4日下午2時37分，經過664次競價、267次延時後終於成交，成交價達16萬10元。

這場拍賣總共吸引480人報名，15萬7640人次圍觀，期間多位競買人陷膠著。