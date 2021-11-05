鍾睒睒首登「富比世」中國首富 與胡潤百富榜相同

農夫山泉鍾睒睒今年以659億美元的財富，首次登上富比世中國富豪榜的榜首。（取材自農夫山泉官網圖片）

11月4日，富比世 發布年度中國 富豪榜。對於中國富豪榜的100名上榜者來說，儘管過去一年充滿挑戰，但他們仍收益頗多。上榜者總財富數從去年的1.33兆美元增至1.48兆美元。中國瓶裝水之王、上市公司農夫山泉董事長鍾睒睒以659億美元的財富首次登上榜首。

字節跳動創始人張一鳴、寧德時代創始人曾毓群、騰訊董事長馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲 分別位居第二至第五。值得一提的是，與去年相比，順豐控股董事長王衛的財富數減少34億美元，排名跌出前五。前5名的排序和10月底公布的胡潤百富榜相同。

據香港信報財經網報導，鍾睒睒今年以659億美元的財富首次登上榜首，其背後的主因是疫情防控效果良好，中國消費支出得到提振。他的財富還受惠於成功投資製藥公司北京萬泰生物，其在10月中旬的股價按年大升76%。

字節跳動則幫助張一鳴成為今年榜單財富數增加最多的富豪，從去年的277億美元升至594億美元。

榜單第三名是電池製造商寧德時代的董事長曾毓群，寧德時代幫助曾毓群成為榜單中個人財富數增加第二多的富豪，從去年的201億美元，增至508億美元。

至於騰訊主席馬化騰的財富從去年的552億美元，回落至491億美元，排在第四位。去年位居榜首的阿里巴巴創辦人馬雲今年跌至第五位，財富為415億美元。

富比世表示，本次上榜者的總財富較去年有所增長，進入富豪榜100名所需的最低門檻，也從一年前的50.3億美元增至57.4億美元。