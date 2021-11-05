「彭帥與副總理」成禁忌 網民拿習仲勳照躲微博審查

有中國網民把這張彭德懷（左）與習仲勳在研究作戰方案的舊照片簡稱為「彭帥與副總理」，暗指今天的「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。（取材自微博）

儘管在中國大陸網路上，彭帥 與張高麗 的相關討論已被禁言，但大陸網民仍努力與網管「鬥智」討論這個「禁忌」話題。有網民甚至找出一張解放軍將領彭德懷與後來出任副總理的中共總書記習近平的父親習仲勳合影的老照片，配文「彭帥與副總理」，藉此繞過微博 審查。

自由亞洲電台報導，這張黑白舊照片拍攝於1947年，影中人有兩位，一位是解放軍將領、「十大元帥」之一的彭德懷，另一位是習仲勳，兩人當時一同在研究作戰方案。由於後來習仲勳出任副總理，這張照片被網民配文「彭帥與副總理」，暗指今天的「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。

對於「彭帥被性侵」風波，前中共總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤也在Twitter留言，語帶嘲諷地表示：「張高麗必須是英烈。彭帥顯然犯了誹謗英烈罪」。

中國各大社交平台包括微博目前依舊封鎖相關消息，網民習慣用的「姓名英文拼音，如：彭帥（PS）、張高麗（ZGL）」發文也都找不到任何討論。「新浪網球」微博帳號在報導「巴黎大師賽」時，意有所指地使用了「#網壇風雲#」標籤，令網民產生不少聯想；還有大陸網民用「彭于晏帥」等其他字詞繞過微博審查。

有大陸網民發現，彭帥4年前在台灣參加WTA台灣賽女單準決賽時，曾配戴一條「Z字母」外形的項鍊，正好就是張高麗的「張」字羅馬拼音的首字，懷疑是否與兩人的關係有關。當時有記者問彭帥Z字母的項鍊有何意義，彭帥笑著回答，「就是有特別的意義，但這我不能告訴你。」