我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥飛蛾撲火 中國「MeToo時代」仍難對抗權勢

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

「彭帥與副總理」成禁忌 網民拿習仲勳照躲微博審查

中國新聞組／北京5日電
有中國網民把這張彭德懷（左）與習仲勳在研究作戰方案的舊照片簡稱為「彭帥與副總理」，暗指今天的「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。（取材自微博）
有中國網民把這張彭德懷（左）與習仲勳在研究作戰方案的舊照片簡稱為「彭帥與副總理」，暗指今天的「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。（取材自微博）

儘管在中國大陸網路上，彭帥張高麗的相關討論已被禁言，但大陸網民仍努力與網管「鬥智」討論這個「禁忌」話題。有網民甚至找出一張解放軍將領彭德懷與後來出任副總理的中共總書記習近平的父親習仲勳合影的老照片，配文「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。

自由亞洲電台報導，這張黑白舊照片拍攝於1947年，影中人有兩位，一位是解放軍將領、「十大元帥」之一的彭德懷，另一位是習仲勳，兩人當時一同在研究作戰方案。由於後來習仲勳出任副總理，這張照片被網民配文「彭帥與副總理」，暗指今天的「彭帥與副總理」，藉此繞過微博審查。

對於「彭帥被性侵」風波，前中共總書記趙紫陽的政治祕書鮑彤也在Twitter留言，語帶嘲諷地表示：「張高麗必須是英烈。彭帥顯然犯了誹謗英烈罪」。

中國各大社交平台包括微博目前依舊封鎖相關消息，網民習慣用的「姓名英文拼音，如：彭帥（PS）、張高麗（ZGL）」發文也都找不到任何討論。「新浪網球」微博帳號在報導「巴黎大師賽」時，意有所指地使用了「#網壇風雲#」標籤，令網民產生不少聯想；還有大陸網民用「彭于晏帥」等其他字詞繞過微博審查。

有大陸網民發現，彭帥4年前在台灣參加WTA台灣賽女單準決賽時，曾配戴一條「Z字母」外形的項鍊，正好就是張高麗的「張」字羅馬拼音的首字，懷疑是否與兩人的關係有關。當時有記者問彭帥Z字母的項鍊有何意義，彭帥笑著回答，「就是有特別的意義，但這我不能告訴你。」

彭帥 微博 張高麗

上一則

國台辦點名蘇貞昌、游錫堃等台獨「頑固分子」禁入中港澳

下一則

中國新冠疫情延燒20省分 催生新詞彙「時空伴隨者」

延伸閱讀

外媒問彭帥、張高麗不倫事件 汪文斌：非外交問題

外媒問彭帥、張高麗不倫事件 汪文斌：非外交問題
美發布中國軍力報告 推演兩岸衝突恐包括網攻和心理戰

美發布中國軍力報告 推演兩岸衝突恐包括網攻和心理戰
舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼

舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼
彭帥自爆緋聞 背後有無陰謀

彭帥自爆緋聞 背後有無陰謀

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20

超人氣

更多 >
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著