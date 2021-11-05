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時機不對的MeToo？張高麗案漣漪未盡 學者誇彭帥勇敢

中國新聞組／北京5日電
中國國務院前副總理張高麗，與網球名將彭帥的不倫戀，中國官媒迄今仍噤聲並禁言。（Getty Images）
中國國務院前副總理張高麗，與網球名將彭帥的不倫戀，中國官媒迄今仍噤聲並禁言。（Getty Images）

女網名將彭帥自曝曾與中國前副總理張高麗發生性關係後，輿論嘩然，中國官方及官媒迄今對此噤聲並禁言。有分析人士稱彭帥在中共十九屆六中全會召開前爆料，疑與權鬥有關。不過有關注中國MeToo運動人士表示，這可能就是一起發生在男女雙方權力極不平衡下的事件，彭帥的人身安全堪憂。

彭帥3日凌晨在微博稱曾與張高麗發生性關係後，文章已被刪除，她也行蹤不明。中國官方至今未對此事發表評論，外交部發言人汪文斌昨天稱對此事「沒有聽說」。BBC報導，中國內網絡有關彭帥及張高麗的搜尋和討論受到審查及刪除，但不少網民仍以暗示的形式發表意見或透過VPN翻牆熱議。

彭帥的帖文引來了大致兩種解讀。不少港媒及外媒稱張高麗是前中共中央總書記江澤民親信，彭帥在中共十九屆六中全會8日召開前實名舉報前政治局常委，時間敏感，疑與六中全會前中共權力鬥爭白熱化有關。

但在所謂因權鬥而起的「陰謀論」四起之際，另一種聲音也逐漸引來關注。報導稱，有關注中國MeToo運動的學者與活動人士表示，從彭帥博文中的表達來看，他們傾向於相信這是一起發生在男女雙方權力極不平衡下的事件，而當事人正處於一個情緒很不穩定的狀態，曝光事件後的人身安全堪憂。

香港浸會大學傳理與影視學院新聞系副系主任閭丘露薇表示，彭帥微博文刪除前，「當時還沒被刪除的那些評論，大家都很淳樸的，很感同身受的，知道在這社會裡面有多少的不容易。她能這樣站出來，大家其實很佩服她，覺得她很勇敢」。

對於媒體循權鬥方向分析，閭丘露薇認為，這是沒有從受害人角度去理解此事，缺乏同理心。她分析，彭帥整個描述看來與MeToo的敘事吻合。「你能看到當中有很多猶豫、反抗，有許多迷惘。當一個女性與男性之間的權力相差很遠很遠，基本上都能看到這樣的精神狀態，就是不懂得如何處理」。

報導引述中國女權活動人士呂頻說，「她（彭帥）的情緒很崩潰，她意識到這是一個虐待性的關係。她有極大的情緒和心理需求才發這樣的一個帖子，這不是一個深思熟慮的結果，不是基於一個特定的時機我要搞倒某個人」。

曾指控名主持人朱軍在2014年性騷擾的周曉璇也發文說「希望她平安」，並稱彭帥走出來曝光事件，說明MeToo運動不會在中國停止。

彭帥 中國 張高麗

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