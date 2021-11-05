中國食品業變貴了 油鹽醬醋漲幅3～35%

洽洽食品的部分產品已漲價。（取材自洽洽食品官網）

中國商務部 建議儲存物資引爆搶購，風潮還未歇，進入11月後，多家食品領域的上市公司陸續發布公告，對旗下產品進行價格調整，引起廣泛關注。在近一個月的時間內，包括油、鹽、醬、醋等至少有11家食品行業的上市公司，宣布上調產品價格，漲幅在3%至35%之間。

據紅星新聞報導，在「柴米油鹽醬醋茶」中，油、鹽、醬、醋四樣產品漲價，已是確定的事。話語權強、品牌力強的企業往往是直接提價，而稍弱的企業則會通過推新品或者換包裝來間接提價。 「考慮到市場的充分競爭性，一般龍頭率先提價後，其餘競品企業會跟隨性提價，一般跟進時間在3至6個月左右。」

進入11月後，有更多食品領域的上市公司密集發公告宣布上調產品價格。

上市公司紛紛上調產品價格。雪天鹽業稱，雪天小包食鹽出廠價近期已陸續提價，幅度在10%以內。蘇鹽井神和雲南能投均表示，已上調鹽類產品的價格。其中，雲南能投的綜合平均調價幅度在30%-35%不等。

被稱為「中國最大製醋企業」的恆順醋業2日表示，自11月20日起對部分產品進行價格調整，調整幅度5%-15%不等。主營調味品的加加食品也在4日宣布，自16日起對醬油、耗油、料酒、雞精和醋等多種產品調價，上調幅度3%至7%不等。

此外，涪陵榨菜可能就會在此次的漲價浪潮中迎來新的機會。11月3日，涪陵榨菜回復投資 者稱，當行業整體價格水平穩定時，其具備率先提價的能力；當行業出現提價趨勢時，其可以暫緩提價，以此擠壓競品、提升市佔率，加速行業洗牌。涪陵榨菜表示，「是否漲價是一種競爭策略，公司未來將綜合行業形勢、市場接受度等情況決定。」

10月13日，海天味業發公告稱，將對醬油、蠔油、醬料等部分產品的出廠價格進行調整，調整幅度為3%至7%不等，10月25日開始實施。

緊跟其後的是洽洽食品。 10月22日，洽洽食品稱，對葵花子系列產品以及南瓜子、小而香西瓜子產品的出廠價格調整，提價幅度為8%至18%不等，10月22日開始實施。