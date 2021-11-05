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「別搶購」中國4大部門喊話： 糧煤充足 好好安心過冬

中國新聞組／北京5日電
中國官方強調糧食產量將創新高，呼籲民眾勿搶糧，好好安心過冬。（取材自中新社）
中國官方強調糧食產量將創新高，呼籲民眾勿搶糧，好好安心過冬。（取材自中新社）

中國商務部日前發文建議儲存物資，引發搶購潮，官媒出面呼籲不要「過度解讀」後，為再降低近來民眾對民生問題的恐慌，中國官方積極宣傳強調糧食和煤電是充足的，包括中國發改委、國家糧食和物資儲備局、農業農村部、應急管理部，以及首都北京官方等都出面呼籲民眾勿搶糧，好好安心過冬。

面對當前「菜比肉貴」的現象，中國呼籲民眾多買豬肉、多吃豬肉。（取材自中新社）
面對當前「菜比肉貴」的現象，中國呼籲民眾多買豬肉、多吃豬肉。（取材自中新社）

中國農業農村部於4日舉行的記者會上強調，今年秋糧增產已成定局，糧食產量將創新高，且雖近期菜價上漲，但蔬菜、禽蛋、肉類和奶類供給穩定，可保障在明年元旦、春節期間市場供應有良好的生產基礎。

北京市也向市民喊話，表示市糧油庫存充足，糧食夠吃半年以上，完全能夠滿足全市市民的消費需求。

中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司掛保證，從糧食生產、儲備、庫存、貿易等情況分析，中國國內糧食市場供應完全有保障。中國農業農村部昨日也指出，今年全國秋糧增產已成定局，糧食產量將創歷史新高，連續7年穩定在1.3兆斤以上，中國糧食連年豐收，庫存充裕，供給完全沒有問題。

值得注意的是，有別於近年豬肉供給深受非洲豬瘟影響，中國農業農村部表示，在各方共同努力下，生豬生產在今年第2季已經完全回復，近日豬肉價格回升主要是消費拉動，市場供應相對寬鬆的基本面沒有變，「希望大家多買豬肉、多吃豬肉，這樣既能豐富老百姓的營養，又可以緩解養殖場戶的經營困難。」

對於外界擔憂缺煤電，中國國家發改委表示，與有關部門全力推動煤炭增量增供，加強運需銜接，不斷提高電煤供應和調運能力，10月份以來中國全國電廠供煤持續大於耗煤，存煤水準快速提升。

此外，中國應急管理部近日會同國家糧食和物資儲備局向山西、陝西、黑龍江、西藏、新疆等13個省分調撥24萬件棉大衣和棉被等中央救災物資，支援地方做好今冬明春的災害救助工作，確保受災群眾溫暖過冬。

糧食方面，農業農村部強調，今年糧食產量將創歷史新高，連續7年穩定在1.3兆斤以上，其中，水稻、小麥實現增產。另玉米產量增加較多，當前糧食庫存總量充裕，處於歷史高位。

菜價方面，農業農村部市場與信息化司司長唐珂坦言，最近菜價確實出現了普遍上漲，28種蔬菜10月份批發均價是每公斤人民幣5.25元，年增11.7%，漲幅比常年同期都要大一些。但她強調，影響都是局部的、階段性的，目前整體總量充足穩定。

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