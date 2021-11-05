浙童為「變魔術」吞4枚大頭針 靠「吃韭菜」自行排出

浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針。（取材自澎湃新聞）

浙江一名10歲男童為了向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針，幸好最終男童順利自行排出大頭針，並未受傷。

澎湃新聞報導，近日一名10歲男童放學回家後興奮地向媽媽說：「今天看到我把定位針（大頭針）放到嘴裡，然後就不見了，同學們都說我厲害，真的是魔術師！」

男童母親聽完急問「那定位針呢？」，沒想到男童回答「其實我是吞下去了，連吞了四枚！」男童即刻被母親帶到醫院進行胸片檢查，只見他的左上腹有四枚針狀緻密影，正是吞下去的四枚大頭針。這些大頭針均為帶有塑膠圓頭的鐵質針。

醫師發現，男童體內的四枚針後來順著消化道進入了小腸，隨著小腸的蠕動往大腸方向移動，考慮到男童沒有腹膜炎、腸穿孔等症狀，決定讓男童自然將大頭針排出。住院期間，醫師建議男童多吃韭菜促進腸胃蠕動。等到第五天，四枚大頭針都已自行排出。

醫師形容男童「真的變了一個魔術」，吞下去的針順利經過消化道、胃、十二指腸、小腸然後順利通過回盲部（大腸和小腸交界位置）到達大腸，直至排出。

但醫師也指出，曾遇到過類似的病人由於針卡在回盲部無法排出，最後不得不進行手術。