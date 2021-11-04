哲學家李澤厚曾謝絕金庸贈6000美元 軼事真性情

著名哲學家李澤厚逝世。(取材自新京報)

哲學家李澤厚2日逝世，澎湃新聞刊登評論文章：「懷念李澤厚，也懷念那個時代的『美學熱』」指出，李澤厚曾謝絕金庸6000美元，「心想如此巨人，為何出手如此小氣」。從這樣的軼事中，可以看得出他的真性情和赤誠。

文章說，前兩年，有一張圖片曾走紅網路，是李澤厚為趙士林的書所寫的序，在那篇序中，李澤厚很不客氣地批評了自己的學生，也聲稱自己對這本書不負責任。如今看來，在趙士林老師心中，李澤厚仍然是自己最感念的先生。

文章指出，1980年代，李澤厚是大名鼎鼎的思想家，據學生回憶，他每到社科院哲學所上班的時候，就會有很多慕名而來的人，和他討論問題，一直追隨著他到食堂吃飯。

文章感嘆當年那種渴求知識的氣氛，在這樣的氣氛中，李澤厚成為了時代的佼佼者，「美學熱」也應運而生。這和他的學術水平有關，也和他的性格有很大關係。他曾說「我不是狂者，是狷者」，文章表示，這讓他看起來像是一個與當下格格不入的怪傑。比如，他接受記者訪談，不但不迎合你的問題，還會要求不要修改他一個字。

據了解，前兩年金庸先生去世，李澤厚為香港 媒體寫悼念文章，談到「九十年代初我出國，單槍匹馬，赤手空拳打天下，得一美國 客座教席， 雖努力教學，但並不穩定，路過香港時，他知道我的情況，便邀我去其家，贈我6000美金。這當然是好意，但我心想如此巨人，出手為何如此小氣，當時我還正接濟國內堂妹寄出工資中的3000美元，我既應約登門拜訪，豈能以6000元作乞丐對待，於是婉言而堅決地謝絕了。」

李澤厚還寫道，「今日贊歌漫天、備極哀榮之際，既無話可說，就說出來，算作不合調的悼念吧，因雖出手不夠大方，但他畢竟是一番好意呀。」

文章指出，這話引起很大的爭議，很多年輕人不知道李澤厚是誰，就對他大加嘲諷。其實，從這樣的「軼事」中，能看得出他的真性情和赤誠。