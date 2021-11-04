「美的歷程」哲學家李澤厚逝世 享壽91歲

著名哲學家李澤厚逝世，享壽91歲。（取材自澎湃新聞）

本報系聯合報報導，中國 著名哲學家李澤厚在美國 科羅拉多州2日早晨約7時逝世，享壽91歲。他是中國著名美學家、哲學家，曾提倡「告別革命」，1992年後旅居美國。

李澤厚學生趙士林在社交平台發訃告稱，「哲人其萎，沉痛告知」。李澤厚1948年畢業於湖南省立第一師範；1954年畢業於北京 大學哲學系。在1955年的美學大討論中嶄露頭角，1950年代以重實踐、崇尚「人化」的「 客觀性與社會性相統一」的美學觀卓然成家。

文革後，李澤厚在哲學、美學和思想史方面均有所建樹。在1980年代的「美學熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，在中國知識界極具影響力。

他曾出版了「批判哲學的批判」、「美的歷程」、「華夏美學」、「中國古代、近代、現代思想史論」等作品，影響巨大。值得一提的是，1981年出版的「美的歷程」，勾畫中國美學史輪廓，十餘萬字薄薄一冊，卻一時「洛陽紙貴」。「1980年代的每個學生宿舍裡，總能翻檢出我的『美的歷程』。」他曾如此說道，不掩自豪。

李澤厚曾經批評北京當局處理六四天安門事件的手法，導致作品被禁。同為批評六四事件的著名歷史學家余英時曾評價李澤厚通過書籍，「使得一整代中國青年知識分子，從共產主義的意識形態之中解放了出來」。學術界普遍認為，李澤厚的學術探索，對20世紀後半期的中國美學具有重要影響。

李澤厚曾於1990年代提倡「告別革命」，主張應採取「改革」，而非「暴力革命」。之後，1992年李澤厚移居美國，曾任教於美國科羅拉多學院。1999年退休，居住在美國科羅拉多州。

另綜合新京報及中新社報導，在學術領域，李澤厚是一位哲學大家。平時，他「率性而為」，但又十分謙虛低調。「我沒有那麼多故事，一生簡單平凡」，「書就是人，人就是書」。

他曾說過，自己有四個「靜悄悄」，包括「靜悄悄地寫」：出書或發表文章之前從不對人說；還有「靜悄悄地讀」，「我有一群靜悄悄地認真的讀者，這是我最高興的」。

另外兩個，則是「靜悄悄地活」、「靜悄悄地死」。在「中國哲學如何登場？——李澤厚2011年談話錄」中，他提到，近十年，自己的「三不」（不講演，不開會，不上電視）基本上執行了。

「我說過，對弟、妹，病重也不報，報病重有什麼意思？牽累別人掛念，幹嗎？靜悄悄地健康地活好，然後靜悄悄地迅速地死掉。」對待生死，他的態度極為豁達。