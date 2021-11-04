張文宏、鍾南山都提加強針：他國效果好

針對本輪疫情 ，國家傳染病醫學中心主任張文宏、中國 工程院院士鍾南山3日雙雙發聲，且都提到加強針接種。

據央視財經消息，張文宏3日表示，目前全球的新冠疫情到非常關鍵的時期，全球各個國家的疫情都出現非常不一致的表現。因為大面積接種疫苗 有些國家的發病率出現大幅度下降，比如最近的日本、以色列，還包括歐美的一些國家。

全世界都已經意識到接種疫苗對疾病有較強的抵抗作用，導致發病率下降，但是也不能完全阻斷疾病傳播。所以目前疫苗接種的情況還不足以完全達到使新冠疫情停止流行的水平。一些國家第三次接種以後帶來了非常好的效果。

張文宏表示，三針疫苗可以大幅度降低病毒的傳播、減少重症和死亡，所以第三針的接種成為全球非常好的選擇。

另據中國日報消息，鍾南山在2020年度國家科學技術獎勵大會後表示，新冠病毒現在的傳染性比較強，死亡率目前看起來沒有增加，但是在重症人、在老人中還是要非常注意，因為很多老人沒有接種疫苗。鍾南山表示，他希望在年底至少有80%以上全民接種全程的疫苗，而且要特別關注老人。在可能的情況下加注第三劑的話是非常有效的。

他指出，中國防得再好，也不可能沒有感染。「等病死率明顯降低、全民充分打了疫苗、且社區的防護、個人的防護都形成習慣後，逐漸形成常態。」