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張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

中央社／北京3日電
中國國務院副總理張高麗。（中新社）
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

陷入桃色風波的前中共政治局常委、前中國國務院副總理張高麗，一張表情始終缺乏變化的撲克臉，是中國民眾對他最深刻的印象。如今和網球女將彭帥傳出不倫戀，形成不小反差。

流利閩南語 與台商拉近距離

不過，部分中國台商對張高麗另一個截然不同的印象，是他輪轉的閩南語。由於張高麗出身福建晉江，他在擔任地方黨政首長期間，接見台商或來自台灣的賓客時，私底下常以閩南語全程交談，頓時拉近了不少距離。

張高麗1946年11月生於福建晉江農村，1970年自廈門大學經濟系畢業，即進入中石化的廣東茂名公司任職，並於1973年加入中共，直到1984年才離開中石化踏入政壇，擔任廣東省茂名市委副書記。

左起為李克強、張高麗、汪洋。（中新社）
左起為李克強、張高麗、汪洋。（中新社）

與周永康同為「石油幫」大老

由於在石油系統任職達14年，外界遂將張高麗歸納為中共黨內勢力一度頗為龐大的「石油幫」一員。而先前涉及權鬥及貪腐而落馬、被判無期徒刑的前中共政治局常委周永康，則被視為「石油幫」大老。

廣東是張高麗步入政壇的起點，他在此歷任副省長等職。1997年10月，他首次進入中共中央擔任候補委員，同年底出任深圳市委書記。2001年底調離廣東，歷任山東省長、省委副書記、書記。2007年3月調任天津市委書記，同年10月藉由中共17屆一中全會升任政治局委員。

2012年11月中共18屆一中全會，張高麗進一步升任政治局常委，在7名常委中排名第7，並轉任國務院排名第1的副總理，達到政治生涯的最高峰；2017年10月中共19大，當時已71歲的張高麗屆齡退休，依例成為享有「正國級」待遇的退休高官。

中共政壇對張高麗的印象，大多是善於招商引資及興建大型硬體建設。像是天津著名的「義大利風情街」，便是他經常對外標榜的政績。而他更曾對外表示，自己只要換地方任職，「總有一批台商跟著我走」，意指有台商總會跟著到他新任職的省市去投資設廠。

除了「石油幫」，張高麗最常被貼上的標籤是「江系人馬」，原因是在廣東任職期間受到江澤民賞識。而江澤民首度提出「三個代表」理論的地點，便是在張高麗發跡的茂名視察時所發表。因此，他在中共政治局委員及常委任內，一直被視為前總書記江澤民在政治局的代表。

與江澤民遊泰山 全程步行相陪

除了招商引資及硬體建設，張高麗還有一段流傳已久的軼事。2006年5月，已退休的江澤民前往山東泰山遊覽，當時已貴為山東省委書記的張高麗一路相陪，江澤民坐著八人大轎登上山頂，張高麗則全程步行上山。翌年，張高麗便順利升任政治局委員。

張高麗的家庭狀況，外界所知有限。根據中共官方2013年公布資料，張高麗與妻子康潔育有一子，2013年時在中共解放軍擔任副連級幹部。另據港媒報導，張高麗還有一名養女張曉燕，女婿是香港信義集團少東李聖潑。

年已75歲、一向以嚴肅面貌示人的張高麗，如今捲入與彭帥的不倫戀，給外界印象的反差之大，與他和彭帥40歲的年齡差距，一樣地大。

中共

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