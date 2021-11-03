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王思聰愛狗的保母 7年熬成網紅 熱搜壓倒宋仲基

中國新聞組／北京3日電
趙子易與王思聰的愛犬。（取材自知乎）
趙子易與王思聰的愛犬。（取材自知乎）

2017年一條王思聰花人民幣100萬（約15.6萬美元）尋找走失狗女兒的消息登上了熱搜，王思聰憤恨的表示如果牠死了挖地三尺也要報仇，這條熱搜的熱度比宋仲基結婚還要高，可見這條狗來路不簡單。

來源：YouTube

自媒體報導，其實這是王思聰2014年收養的一隻流浪狗名叫王可可，正因為王思聰每天需要吃喝玩樂再加上陪女友，對這條狗雖然非常喜愛但卻沒時間照顧，於是就有了這位陪在他身邊七年的女子趙子易，王思聰就把狗交給了她來養，因此她也被網友稱為狗保母，趙子易何許來歷？竟然能七年來一直陪在王思聰身邊幫他養狗？

說來趙子易也是模特出身，擁有筆直的大長腿，她對待王可可是非常的上心，每天都要花費四個小時去遛狗，還為牠專門開了微博帳號。

趙子易。（取材自微博）
趙子易。（取材自微博）

趙子易經常在微博上分享一些養狗的日常，還時不時分享一些關於養寵物的觀點，最後成了寵物博主，而王可可也從一隻流浪狗變身成為一隻網紅狗，擁有200多萬粉絲，王思聰也是非常的寵愛牠，給牠買LV限量版背包、定製鑲鑽專用碗。

王思聰與愛犬。（取材自知乎）
王思聰與愛犬。（取材自知乎）

其實有人爆出過趙子易曾經也是王思聰的前女友，但卻被兩人否認，雖然趙子易家境普通、車模出身。

據說，王思聰在和別人喝酒時，趙子易替王思聰擋酒而導致眼角受傷臉上留了疤，模特的工作自然是不能再做了，所以這才結束車模的工作做起狗保母，除此之外最重要的一點還是她分寸拿捏的很到位，這麼多年來從來不拿和王思聰的關係來炒作，所以王思聰才對她極其的信任，不僅送包送車還帶她去私人滑雪場滑雪，甚至在她生日的時候，王思聰還買來羊駝給她做禮物，可見趙子易在王思聰心裡的地位不一般。

而且不管王思聰和哪一任女友在一起，趙子易一直都在。

在趙子易過往的作妖史中最出圈應該就是「噴胖子事件」了，並且還在網上揚言說「農村人是劣等血液」、「看不起用安卓機的人」，說完這話她也是給自己招了不少黑粉，隨後就有網友爆出趙子易以前的舊照，看到她沒微整之前的照片後，很多網友也表示她不知道哪來的自信，況且她本身就是一個農村人，長得就是一張村姑的臉還冒充白富美。通過侮辱別人來獲得優越感，這應該就不屬於素質的問題，而是教養問題。

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