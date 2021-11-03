我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

9年買了2套房 南京32歲「女摳神」被罵到手腳冰涼

中國新聞組／北京3日電
王神愛分享自己的摳門金錢觀。（取材自九派新聞）
王神愛分享自己的摳門金錢觀。（取材自九派新聞）

南京一名32歲女子上節目分享自己大學畢業9年後，省吃儉用買了兩套房，她自稱從不與同事聚會、視奢侈品為洪水猛獸、衣服都撿朋友的穿，交通費全靠領券……被豆瓣奉為「摳神」。節目播出後她火了，爭議也隨之而來，不少人酸她是守財奴、有精神病，讓她無奈稱「第一次被這麼多人罵得手腳冰涼」。

來源：YouTube

九派新聞報導，南京白領王神愛在節目「和陌生人說話」中提到和丈夫每月儲蓄率達90%，畢業九年貸款買了兩套房。她分享自己的金錢觀，「人不要成為金錢的奴隸，但也不要成為摳的奴隸」、「摳己不摳人，摳亦有道，不要讓家人不舒服」等觀點。

王神愛在節目中表示，自己貫徹的是極簡生活的原則，「摳」也已經成為生活的一部分。她稱在公司食堂，看到別人吃飯吃了兩口就扔掉，會覺得特別心痛；看電影裡的演員在酒店床上喝咖啡，就開始擔心潑出來要賠床單錢。

對王神愛而言，亂花錢不會感到快樂，卻會感到害怕和焦慮，存錢才是能帶給她滿足感和安全感的行為。

然而節目播出後，王神愛被網友攻擊「剋扣孩子，吃糠咽菜」的，更有甚者說她很病態。觀察者網稱，王神愛被網暴後在豆瓣發文：「第一次被這麼多人罵得手腳冰涼，有必要解釋一些事情。」

她認為自己沒有倡導不花錢，表示「禍不及家人」。對於微博「她媽臨死前她才知道改變」的傳言，她表示，母親的皮膚癌已經及時手術痊癒，正在做一個好外婆。

至於網上說她們夫妻為房貸吃糠咽菜剋扣孩子的說法， 王神愛澄清，自己和老公靠公積金就可以覆蓋房貸，孩子也沒吃過一點苦。

王神愛說，「節目組聯繫我，解釋了因為版權問題導致他們不能放全片，只能放剪輯後的片段在微博，也說很多營銷號的行為和措辭不是他們能控制，但會盡力完成後續的補救， 希望海嘯刮過後，我的生活還能在原地。」

微博 貸款 洪水

上一則

看了腿軟 2童在27層樓頂來回跳

下一則

中國此波疫情累計631例涉17省 專家：高危期 堅持清零

延伸閱讀

彭帥事件無辜波及？韓劇「總理與我」在中國慘遭下架

彭帥事件無辜波及？韓劇「總理與我」在中國慘遭下架
鴻海攻自駕車 1億人幣入股陸廠

鴻海攻自駕車 1億人幣入股陸廠
南京一大學實驗室爆燃2死 3次爆響 學生奔逃

南京一大學實驗室爆燃2死 3次爆響 學生奔逃
南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00
有 「中國天眼」的貴州500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。（新華社）

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

2021-11-01 10:22

超人氣

更多 >
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」