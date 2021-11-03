9年買了2套房 南京32歲「女摳神」被罵到手腳冰涼

王神愛分享自己的摳門金錢觀。（取材自九派新聞）

南京一名32歲女子上節目分享自己大學畢業9年後，省吃儉用買了兩套房，她自稱從不與同事聚會、視奢侈品為洪水 猛獸、衣服都撿朋友的穿，交通費全靠領券……被豆瓣奉為「摳神」。節目播出後她火了，爭議也隨之而來，不少人酸她是守財奴、有精神病，讓她無奈稱「第一次被這麼多人罵得手腳冰涼」。

來源：YouTube

九派新聞報導，南京白領王神愛在節目「和陌生人說話」中提到和丈夫每月儲蓄率達90%，畢業九年貸款 買了兩套房。她分享自己的金錢觀，「人不要成為金錢的奴隸，但也不要成為摳的奴隸」、「摳己不摳人，摳亦有道，不要讓家人不舒服」等觀點。

王神愛在節目中表示，自己貫徹的是極簡生活的原則，「摳」也已經成為生活的一部分。她稱在公司食堂，看到別人吃飯吃了兩口就扔掉，會覺得特別心痛；看電影裡的演員在酒店床上喝咖啡，就開始擔心潑出來要賠床單錢。

對王神愛而言，亂花錢不會感到快樂，卻會感到害怕和焦慮，存錢才是能帶給她滿足感和安全感的行為。

然而節目播出後，王神愛被網友攻擊「剋扣孩子，吃糠咽菜」的，更有甚者說她很病態。觀察者網稱，王神愛被網暴後在豆瓣發文：「第一次被這麼多人罵得手腳冰涼，有必要解釋一些事情。」

她認為自己沒有倡導不花錢，表示「禍不及家人」。對於微博 「她媽臨死前她才知道改變」的傳言，她表示，母親的皮膚癌已經及時手術痊癒，正在做一個好外婆。

至於網上說她們夫妻為房貸吃糠咽菜剋扣孩子的說法， 王神愛澄清，自己和老公靠公積金就可以覆蓋房貸，孩子也沒吃過一點苦。

王神愛說，「節目組聯繫我，解釋了因為版權問題導致他們不能放全片，只能放剪輯後的片段在微博，也說很多營銷號的行為和措辭不是他們能控制，但會盡力完成後續的補救， 希望海嘯刮過後，我的生活還能在原地。」