彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥 自爆與張高麗不倫戀，哀傷地說自己不是一個好女孩，控訴對方玩玩後就「消失」。對此，財經網紅胡采蘋有感而發認為，彭帥「真的太單純了，竟然付出了真感情」，大部分人都知道拿錢拿房拿車子，但是彭帥竟然只是希望自己不要被拋棄，這倒是莫名的動人。

綜合媒體報導，彭帥在網球界的成績有目共睹，但她過往行事也曾引發爭議，2018年8月9日，彭帥因在2017年溫布頓網球錦標賽，意圖強迫雙打搭檔退出，違反『網球反貪腐計畫』（TACP），被網球廉正小組（TIU）予以禁賽6個月、罰款1萬美元，其中3個月獲緩刑執行。

2010年11月23日，彭帥在廣州亞運會戰勝對手，獲得女子網球單打比賽金牌的時候，彭帥母親張冰在入場安檢時，志願參與亞運的安檢人員要求她打開手提包接受例行檢查，張冰直接摑了安檢人員兩巴掌，並說道：「打你又怎麼樣！」軍訓志願者的教官見到此事，想去阻止張冰的行為，但被民警阻止，更有網友稱張冰當時還聲言「我女兒是彭帥。」

事後，彭帥承認母親打人一事，但仍批駁此事為炒作，並在微博上為母親辯護，稱母親當時並未說過這句話。被張冰掌摑的志願者是來自公安 邊防部隊廣州指揮學校的學員，學院決定根據相關規定為該學員申報二等功。

胡采蘋表示同情彭帥的遭遇，她在臉書撰文指出，聽說過多少類似彭帥的事件，「好幾個央視主播都有這種傳聞，這就是潛規則，一開始都是接近性侵 的開場，後來變成女友，因為女方也不可能有其他的選擇」。