中疫情蔓延17省 多名領導遭懲處 上海迪士尼3日重開

中國啟動3到11歲幼童至兒童人群新冠疫苗接種工作，圖為安徽合肥市的接種工作。（新華社）

中國新冠本土疫情 再擴大，中國國家衛健委昨天通報， 1日新增本土確診病例54宗，至此中國本輪疫情已蔓延到17個省分。目前至少已有10個省（市、自治區）暫停跨省旅遊業務或暫停前往中高風險地區旅遊；多個省市領導幹部因疫情防控不力被免職記過處分。

此外，在10月31日晚，突發宣布暫停遊客入園後，上海迪士尼 進行連日大規模核酸檢測，截至2日上午8時，共篩查相關人員6萬6460人次，結果均呈陰性。在此之下，上海迪士尼度假區2日晚間宣布，迪士尼樂園和迪士尼小鎮將於11月3日起恢復運營。

1日新增的本土確診病例以黑龍江最多，有27宗。黑龍江是繼內蒙古之後確診破百例的新增高危省分。另外，河北石家莊市進入緊急狀態；重慶、成都傳出有人確診。北京 疫情也再擴大，增加一處中風險地區。

截至昨日，黑龍江省現有本土確診病例已達109宗，為防控疫情，包括黑龍江、貴州、安徽等多省都已全面啟動三至十一歲幼童至兒童人群的新冠疫苗接種工作。

在北京，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京市昨天有一家四口全部確診，其中一人在小學工作。家裡居住在昌平區天通苑北街道天通苑北二區，北京市即日起將該街道天通北苑第二社區定為中風險地區，確診者活動區域包括朝陽、順義和平谷三區。截至目前，北京市累計本土確診35例。

在究責處分方面，包括重災區內蒙古額濟納旗的衛健委主任、副主任在內的多名官員，甘肅省天水市衛健委主任、市疾控中心主任，青海省貴南縣一家醫院院長等，都因疫情防控不力被免職或被記過。

為能快速封堵疫情，包括上海等十個省市文化旅遊局均已發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

此外，上海迪士尼於10月31日晚突發公告，因接獲「外省市協查通報」，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。消息一出後有中國網友驚呼，根本「萬聖節驚嚇」，直言在萬聖節期間入園的遊客，「完美Cos（指Cosplay角色扮演）倒楣鬼」。

在時隔兩天後，上海迪士尼度假區官方微博指出，11月3日，樂園的運營時間為10時到19時，迪士尼小鎮的運營時間為10時到21時。聲明表示，所有工作人員都已按照疫情防控的要求，在48小時內完成兩次核酸檢測，共篩查相關人員6萬6460人次，結果均為陰性，另所有採集的環境樣本均為陰性。