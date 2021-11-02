中整治醫美廣告 禁止把醜與「低能、懶惰、貧窮」掛勾

中國醫療美容行業氾濫後，衍生諸多問題。（取材自澎湃新聞）

為避免醫美廣告氾濫，製造民眾過度的「容貌焦慮」，中國 國家市場監管總局2日發布《醫療美容廣告執法指南》，強調要依法整治各類醫療美容廣告亂象，避免違背社會良好風尚，打擊將容貌不佳與「低能、懶惰、貧窮」等負面評價作不當關聯的行為，且廣告主必須依法取得醫療機構執業許可證，才能發布或委託發布醫療美容廣告。

在此之前，中國國家廣電總局曾於9月27日發布通知，要求所有平台即日起一律停止播出「美容貸」及類似廣告。另中國國家市場監管總局在此次發布正式版《醫療美容廣告執法指南》前，已於8月下旬發布過指南的「徵求意見稿」。

執法指南規定，在中國，醫療美容廣告屬於醫療廣告，廣告主必須依法取得醫療機構執業許可證，才能發布或者委託發布醫療美容廣告。另，廣告商發布醫療美容廣告，必須依法取得《醫療廣告審查證明》；廣告經營者、廣告發布者設計、製作、代理、發布醫療美容廣告必須依法查驗《醫療廣告審查證明》，並嚴格按核准內容發布。

另一方面，指南將對各類醫療美容廣告亂象，予以重點打擊，例如違背社會良好風尚，製造「容貌焦慮」，將容貌不佳與「低能、懶惰、貧窮」等負面評價因素做不當關聯，或者將容貌出眾與「高素、勤奮、成功」等積極評價因素做不當關聯。

被列為重點打擊行為的，還有廣告宣傳診療效果或者對診療的安全性、功效做保證性承諾，以及宣傳未經衛生健康行政部門審批、備案的診療科目和服務項目等，並禁止以介紹健康、養生知識、人物專訪、新聞報導等形式，變相發布醫療美容廣告等。

至於醫療美容廣告中的「醫生、專家」，執法指南也提到，應認定為使用醫生或者專業人士為醫療廣告代言的廣告違法行為，並將對涉嫌非法行醫者進行打擊，要求各級部門發現相關違法行為涉嫌犯罪的，依照有關規定移送公安 機關等。