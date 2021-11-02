建築大師楊廷寶故居 文物淪餐廳

河南省級文物保護單位、著名建築大師楊廷寶故居被改做飯店。（取自澎湃新聞）

中國 文物眾多，如何保存成為各地方政府的重要課題。據澎湃新聞報導，近日有網友反映，河南 省級文物保護單位、著名建築大師楊廷寶故居，竟然被改做餐廳，質疑此舉對文物是一種損害，但當地文旅局卻回覆稱，雖事情屬實，但「短期內難改變」，引發討論。

據了解，近日有網友透過黨媒《人民網》上的「領導留言板」，向南陽市委書記反映楊廷寶故居被改做餐廳的問題，並指楊廷寶被譽為「近現代中國建築第一人」，其在南京市的故居都遭到很好的保護利用，但他位於河南省南陽市的故居，卻被改造成名為「楊家大院」的餐廳。

留言指稱，文物保護單位改做餐廳不僅不合適，油煙也可能損害文物，並對保護造成很大威脅，也會讓外人認為南陽市不重視文化和歷史，建議政府能出面讓餐廳撤出故居、恢復原貌，建成開放式的保護展示場所，更可攜手串聯南京市楊廷寶故居，供世人前來參觀拜訪。

對此，河南南陽市文化廣電和旅遊局1日回復稱，情況屬實，建議很好，楊廷寶先生故居部分建築用於飯店經營使用，確實不符合文物建築利用原則。但對於要如何解決問題，南陽文旅局表示，「這種現像是歷史原因造成的，短時間內還難以改變。」

公開資訊可見，楊廷寶是河南南陽人（1901～1982），1921年留學美國賓夕法尼亞大學建築系後，多次獲獎，並赴歐洲考察，1927年回到中國，打破外國設計師壟斷中國建築設計的局面，主持和參與的設計有北京 和平賓館、人民大會堂、北京火車站、江蘇省體育館、南京中央體育場等，被譽為近現代中國建築第一人、中國20世紀建築巨匠，也是中國中科院院士，另他旗下有7名門生，後來也分別當選院士，在國際建築學界享有很高的聲譽。

因此，在當地文旅局回應後，也有網友表達不滿，表示「承認錯誤態度很好就是不改」、「虛心接受，但就是不改」、「是不是補償不到位」、「不應該推卸責任」等。