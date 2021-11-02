泰國迎觀光客：沒有中國人 就沒恢復

泰國冒著放鬆管制的風險，希望透過旅游消費來提振疲弱的經濟。（取材自環球時報）

泰國 從1日起對來自63個「低風險」國家和地區的外國遊客開放邊界，只要完成疫苗接種，入境可以免隔離，預計首日就有7000名外國旅客抵達。《日經亞洲》評論，泰國「遠未擺脫新冠疫情 」，現在冒著放鬆管制的風險，以通過旅遊消費來提振疲弱的經濟。

據報導，旅遊業是泰國經濟的支柱產業，約占該國GDP的五分之一。在新冠疫情爆發前，中國 遊客占泰國海外遊客總數的27%，是最大來源國。「沒有中國人，就沒有恢復」，《芭堤雅郵報》網站報導稱，泰國旅遊協會負責人認為，在中國政府允許中國公民自由出境旅遊之前，泰國旅遊業不可能得到恢復。

美國有線電視新聞網（CNN）引述旅遊業者的分析稱，泰國旅遊業短期內很難得到恢復。例如，雖然泰國現在允許來自中國的遊客不受限制地訪問泰國，但根據中國的政策規定，他們回到中國後將面臨長時間的隔離，「亞洲大多數國家仍然規定海外旅行者（回國）需進行隔離，因此泰國最初的目標遊客將來自美國、歐洲」。

「泰國懷著復雜的心情向外國遊客敞開了大門，一方面希望經濟前景更加光明，另一方面擔心疫情惡化」。《曼谷郵報》稱，泰國商界歡呼邊界重啟，期待外國遊客的到來拯救在大流行中衰退的旅遊業。但根據泰國衛生部的民調顯示，高達92.4%的泰國人對於重新開放可能引發疫情反彈感到擔憂。相關數據顯示，泰國目前只有約42%的人口全面接種了新冠疫苗。