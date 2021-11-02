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出家人也要上黨課…僧侶被動員 共賞「長津湖」

記者林則宏／北京2日電
大陸「抗美援朝」電影《長津湖》觀影人次已超過1.16億，連出家眾也被安排集體觀看。（取自天津華盛寺微信公眾號）
大陸「抗美援朝」電影《長津湖》觀影人次已超過1.16億，連出家眾也被安排集體觀看。（取自天津華盛寺微信公眾號）

一部描述中國人民志願軍如何在韓戰期間擊潰美軍的愛國電影長津湖》，票房已突破人民幣55億元。電影熱賣的背後其實有著官方的支持，甚至連出家眾都被安排集體觀賞，「重溫那段波瀾壯闊的歷史，深切緬懷革命先輩」。

天津華盛寺微信公眾號近日就發布一則消息稱，「2021年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰71周年，也是中華人民共和國成立72周年」；「為深入開展黨史學習教育，弘揚愛國主義精神，10月29日，天津華盛寺組織觀看紅色電影《長津湖》」。

從微信公眾號發布的相片來看，這場電影放映約有50人共同觀看，其中出家眾約20人。

天津華盛寺稱，「本次觀影給大家帶來了極大的震撼，是一堂生動的『電影黨課』，是開展黨史學習教育和愛國主義教育的鮮活教材。透過大屏幕，大家共同重溫了那段波瀾壯闊、可歌可泣的歷史，一起向最可愛的人致敬。」

天津華盛寺微信公眾號發布消息稱，該寺組織觀看紅色電影《長津湖》。（取自天津華盛寺...
天津華盛寺微信公眾號發布消息稱，該寺組織觀看紅色電影《長津湖》。（取自天津華盛寺微信公眾號）

根據介紹，華盛寺是天津市重點打造的渤海之濱佛教文化重點項目，目前已成為天津的旅遊新熱點。華盛寺北面還計畫興建一座高148公尺高的「渤海觀音」塔，預計也將成為天津另一個新地標。

除舉辦「電影黨課」觀看《長津湖》，今年10月1日中國國慶日當天，天津華盛寺還曾舉辦升旗典禮。當時天津華盛寺發布的新聞稿稱，「在國歌聲中，五星紅旗緩緩升起，大眾莊嚴肅立，齊聲高唱國歌，向國旗行注目禮，表達對偉大祖國最真誠的感謝和最衷心的祝福」。

在官方力挺下，據統計，截至11月1日，《長津湖》的票房已突破人民幣55億元，觀影總人次達1.16億，成為今年全球票房冠軍，同時也是中國電影史上票房總榜的第2名。

天津華盛寺今年10月1日也曾舉辦升旗典禮，慶祝中華人民共和國成立72周年。（取自...
天津華盛寺今年10月1日也曾舉辦升旗典禮，慶祝中華人民共和國成立72周年。（取自天津華盛寺微信公眾號）

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