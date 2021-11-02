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瑞麗封城大半年 醫護坦承醫療資源嚴重不足

中國新聞組／北京2日電
雲南瑞麗市前副市長出面發文提及瑞麗市的防疫困境，引發外界議論。 （取材自微博）
雲南瑞麗市前副市長出面發文提及瑞麗市的防疫困境，引發外界議論。 （取材自微博）

中國雲南省瑞麗市前副市長戴榮里上周五公開發文，強調自去年以來，瑞麗五次封城，居民一年多沒收入，想離開瑞麗也困難。媒體指出，去年9月以來經歷三波新冠肺炎疫情的瑞麗，沒有一例外傳，瑞麗中傣醫院一線醫護堅守崗位已逾半年，坦承醫療資源嚴重不足，並有來自雲南多地的援瑞隊伍8批次1883人次參與救治。

報導稱，瑞麗市一天只批准兩人離瑞，有網友稱，瑞麗已成「人間煉獄」。據文匯網報導，回想起第一次進隔離病房工作時，中傣醫院醫生茄倩瑩腦海裡只有一個字「亂」， 「能不能給我拿點吃的，我肚子餓了。」「醫生，紙沒了，來點紙。」病人的呼喊聲從一間間病房裡傳出來，讓醫生們應接不暇。

茄倩瑩說：「還好有援瑞醫療隊的幫助，很大程度上緩解了我們的工作壓力，也給了我們技術上的指導，讓我們工作起來也更加游刃有餘，可以有更多的時間和患者溝通，給他們帶去些許安慰。」

茄倩瑩提到的援瑞醫療隊，是來自雲南多地的醫療支援隊伍。據了解，今年「3.29」疫情以來，作為定點救治醫院的中傣醫院共有省級、州級援瑞隊伍8批次1883人參與救治。現階段，還有德宏州以外援助中傣醫院醫務人員140餘人，包括省級專家組及昆明、曲靖、大理等醫療隊。

大理州第二人民醫院的王陸就是援瑞醫療隊的一員，王陸說：「剛到達中傣醫院時，雖然自己已經做了許多準備和心理建設，但當真正進入病區的那一刻，真正經歷長時間高壓工作的時候，才體會到當地醫務人員的不易。」

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