張文宏謝滬迪士尼「不滅煙火」 網諷：不是集體免疫？

遊客接受核酸檢測的同時，迪士尼內的戶外設施仍維持運作，每晚固定施放的煙火也照常施放，形成了遊客們在煙火下接受檢測的奇特景象。(視頻截圖)

11月1日，上海華山醫院感染科主任、上海新冠肺炎專家組組長張文宏透過微博，就上海迪士尼 防疫情 況稱，疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可安然入睡了，「但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心」。

來源：YouTube

這種歲月靜好的說法，讓許多網友反彈，一位醫療人員表示，「我們這裡無償執勤加班，也沒辦法啊，我們不上誰上？」

還有網友逼問張文宏：「之前你說群體免疫，現在打疫苗高達10幾億人，連一些高齡、大病、癌症的人都施打了。已經完全滿足群體免疫要求了吧？那麼現在是怎麼個說法？好像這個說話完全沒用啊？」

有網友稱：「看最後中獎率有多高，就知道傳染性了，對於新種病毒，我們應該先進行培養，確定繁殖週期，再確定最少致病量，然後再制定隔離周期，這才是科學方案，不能有的人一拍腦門，7天，然後再加7天，然後再加7天，7天怎麼得來的？是病毒繁殖週期是7天還是致病病毒量7天能反應出來？」

也有網友反對上海迪士尼立即封閉，並說：「為了不添麻煩，大家都不出行了？都不去迪士尼了？迪士尼工作人員工資還發嗎？他們吃什麼用什麼？迪士尼的供應商還做生意嗎？跑迪士尼專線的旅行社全部放假，工資你給發？真是妥妥的鍵盤俠。」

因有確診病例去過上海迪士尼，迪士尼10月31日緊急關閉，園內遊客禁止出園。上海市對10月30日至10月31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員及相關場所，連夜開展排查，並落實相應的防控管理措施。

截至11月1日8時，累計篩查相關人員3萬3863人，核酸檢測 結果均為陰性。相關場所物品和環境樣本920件，核酸檢測結果均為陰性；樂園內已進行消毒。